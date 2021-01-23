新北：請醫院評估調整新冠肺炎自費檢驗費用

新北市府衛生局今天表示，新冠肺炎自費檢驗費用是醫院參照台大醫院收費提出申請核定通過。對有人抨擊費用過高，將請新北各醫院評估成本與作業程序若有差異，請醫院調整費用。

媒體報導，有台商認為台灣自費武肺篩檢費用要近新台幣7000元，跟中國醫院自費篩檢價格比起來貴了19倍多。但疫情指揮中心澄清，美國、英國、日本自費檢驗收費與台灣相當。

新北市長侯友宜22日表示，對於外界認為醫院的新冠肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）的自費採檢費用太高，將責成衛生局與醫院溝通，在可達完整防疫效果前提下，是否可調整費用，以確保防疫無誤也符合民眾的期待。

衛生局今天表示，調整醫院採檢費用過程不需要報告衛福部核准或報備，只要地方政府核定即可。

官員說，新北市府衛生局是市府衛生局醫事審議委員會依照醫院呈報的資料，衡酌醫療成本分析、市場行情及設施水準等因素核定價格。

衛生局說，北北桃有17家大醫院提供COVID-19自費篩檢服務，商務人士或學生要出國念書時，需經醫師同意才能自費篩檢。新北市的醫院是參照台大醫院收費標準，提出申請後由新北市府衛生局核定。

衛生局表示，會依據市長侯友宜的指示，對自費採檢費用是否有調整空間，將儘速請新北市各醫院評估其相關成本，是否有因時空背景或作業程序不同，而有所差異，如有差異將請醫院調整費用。