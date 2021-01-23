柯文哲倡：疫苗未施打前 一個程度鎖國

近日本土疫情升溫，台北市長柯文哲今表示，他贊成疫苗還沒打之前的半年空檔，應有某種程度的鎖國。

部立桃園醫院疫情未歇，柯文哲今在臉書上呼籲中央，變種病毒活性強，傳染速度快，而且已經社區感染。此刻，指揮中心恐怕要滾動修正SOP，不能只單看一採結果，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。

柯文哲下午出席國家治理學院國政班第一屆第十期暨結業式時也指出，新冠肺炎疫情，終究解決問題還是要打疫苗，疫苗還沒打之前還有半年空檔，他贊成一個程度的鎖國，否則每天進來那麼多人，久了醫療體系也會被穿透。