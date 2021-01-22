丹麥籍技師遭疑本土病例 莊人祥拿檢驗結果澄清

來台工作的丹麥籍技師確診新冠肺炎，但有醫師質疑為本土感染。疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，由於象徵曾感染的抗體IgG為陽性，因此研判已感染4到5週。

昨天傳出一名丹麥籍技師1月至台塑廠房執行業務，離台後確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心昨天晚間澄清，這名丹麥籍技師為日前自費採檢驗出陽性，其Ct值很高為30，研判應是境外感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，這名個案丹麥籍男性個案入境時有陰性報告，1月14日檢疫期滿後才開始在台灣的工作，1月16、17日離開公司，1月20日自費採檢驗出陽性確診，Ct值為30，相關疫調足跡在調查中。

有醫師質疑，這例個案Ct值僅30，代表病毒量不算太低，不排除為本土感染。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據該個案血清抗體檢驗，個案IgG為陽性，代表曾經感染，至於可代表近期或正在感染的IgM則是陰陽難辨，以此研判個案應該已經感染4到5週，推測境外移入的可能性最高

莊人祥說，目前共匡列接觸者有79人，採檢者當中已知1人是陰性，另有19人正在居家隔離，其餘自主健康管理，根據疫調，個案上班時都全程戴口罩，在住家附近也沒有到處亂逛，在台行程方面仍有待確認。

除此之外，指揮中心今天也宣布新增6例境外移入病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境。

其中案875為喀麥隆籍30多歲男性，於台灣工作，去年12月上旬曾返回喀麥隆，今年1月5日再次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案因預定返回職場工作，於1月20日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診，由於個案無症狀，且檢疫期滿後至住院隔離前的接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。

案876為本國籍20多歲男性，去年8月至印尼工作，今年1月1日起陸續出現喉嚨痛、嗅味覺異常症狀，僅自行服藥未就醫；個案於1月19日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知有症狀，於機場接受採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共8人，列居家隔離，機組員9人因有適當防護，列自主健康管理。

案877、878、879、880皆為男性漁工，其中3人為印尼籍（案877、879、880），1人為菲律賓籍（案878），年齡介於20多歲至30多歲，今年1月7日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀；4人於1月20日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診，由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。