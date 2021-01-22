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部桃住院病患採檢陰性出院 看牙又換到長庚就醫才確診

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新冠內憂外患夾擊台灣！ 境外+6 喀麥隆印尼菲律賓入境

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境，有兩例本土。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境，有兩例本土。圖／指揮中心提供

新冠內憂外患夾擊台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境。

陳時中表示，案875為喀麥隆籍30多歲男性，於台灣工作，去年12月上旬曾返回喀麥隆，今(2021)年1月5日再次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。

個案因預定返回職場工作，於1月20日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期滿後至住院隔離前之接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。

案876為本國籍20多歲男性，去年8月至印尼工作，今年1月1日起陸續出現喉嚨痛、嗅味覺異常症狀，僅自行服藥未就醫；個案於1月19日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知有症狀，於機場接受採檢，並於今日確診。

陳時中表示，已掌握個案同班機前後二排座位旅客共8人，列居家隔離，機組員9人因有適當防護，列自主健康管理。

案877、878、879、880皆為男性漁工，其中3人為印尼籍(案877、879、880)，1人為菲律賓籍(案878)，年齡介於20多歲至30多歲，今年1月7日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀。

陳時中說，4人於1月20日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境，有兩例本土。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境，有兩例本土。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影

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