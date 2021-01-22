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染疫足跡害慘海鮮餐廳、訂位全取消 一通電話讓老闆哭了

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染疫足跡害慘海鮮餐廳、訂位被取消光 一通電話讓老闆淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳。記者張裕珍／攝影
確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳。記者張裕珍／攝影

中央流行疫情指揮中心公布染疫護理師夫婦足跡，其中包括在桃園廣德海鮮餐廳用餐停留5小時，該店生意大受影響，大量客人來電取消訂位。但日前難得接到一通電話，對方表示會力挺餐廳，讓店家相當感動。

醫院群聚事件確診者足跡擴大，其中染疫護理師夫婦（案863、案864）到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，還在店裡待了五個小時，餐廳已暫時停業和強化消毒。日前有民眾從龜山前來準備訂過年的餐廳，目前暫時打消念頭；員工表示，近期內的訂位也都取消光了，所以只能繼續休息，也讓員工沉澱一下。

廣德餐廳昨天在臉書PO文，表示不責怪染疫護理師，他們如果知道自己生病了也不會來用餐，只希望來用餐的客人都平安。店家還透露，最近接到9成的電話都是取消訂位，雖然很想逃避，但為了客人的擔憂還是硬著頭皮接起來。

貼文指出，最近又接到一通電話，本來以為又是要打來取消的，沒想到對方表示「桃園人要挺桃園人」，表示要訂位用餐，讓店家感動到眼淚潰堤，他們同時感謝臉書來信訂年菜的私訊，並謝謝所有雪中送炭的客人們，說日後會做好準備再出發。

廣德臉書貼文湧入近2000則留言，已近2萬人按讚，網友紛紛留言「桃園人要挺桃園人」，文內所指致電打氣的網友也來留言，他表示，是愛吃該店招牌菜白鯧米粉的饕客，「我只想說聲您們辛苦了！然後，我是真的打算晚上去吃飯的！可惜明天才營業，我們後面還是會找時間去唷！加油！」

桃園市長鄭文燦也留言打氣，他表示，「辛苦了，我們都在同一艘船上，我想桃園人不會因此而害怕，也不會因此而退縮，一起對抗病毒，一起加油！」

新冠肺炎 COVID-19

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