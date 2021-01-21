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高市防疫升級 自主管理者就醫專線安排違者裁罰

中央社 / 高雄21日電

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚升溫，國內防疫升級，高雄市政府今天宣布即日起，新冠肺炎自主健康管理者不得自行就醫，要透過專線電話安排，如有刻意隱瞞資料等，違者依法裁罰。

有關部分縣市已限縮非必要勿到桃園出差一事，衛生局長黃志中表示，高雄市尚未做出相對應決定，還在密切關察疫情。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫的影響，防疫也升級。高雄市衛生局今天中午召集高雄市共23所隔離指定醫院及採檢醫院院長及代表開會，做成上述結論並宣布高雄市即日起要求自主健康管理者就醫要透過專線電話安排。

衛生局長黃志中指出，自主健康管理者有就醫需求要透過衛生局防疫專線723-0250，安排通訊診療或指定醫院就醫，切勿自行進入醫療院所，如有刻意隱瞞或提供虛偽不實、錯誤資訊致他人感染，將依傳染病防治法第58條及第69條處新台幣1萬至15萬元不等罰鍰。

另外，為強化防疫，高雄市自明天起民眾進入醫院都要依動線管制，健保卡勾稽及正確佩戴口罩、訪客探視（病）每日限縮為1個時段，每次探病以1小時為限（加護病房30分鐘）；且每名住院病人每次限縮1名訪客為原則。

同時醫院增加手部衛生稽核、增設感應式乾洗手節點、提高清消頻率、落實分艙分流分區措施、設置戶外得來速藥局及刷卡節點，醫院設有商店街提供飲食或商品販售服務的管制措施。

高雄市流行疫情指揮中心副指揮官黃志中表示，防疫是全民的責任，醫院是最重要的堡壘，全面守護醫療人員及民眾的生命健康，呼籲就醫民眾務必配合。

新冠肺炎 COVID-19 部立桃園醫院

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