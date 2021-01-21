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唐吉訶德人潮爆滿！護理師無奈求民眾別群聚「再這樣不想做了」

聯合新聞網 / 綜合報導
近日在西門町開幕的「唐吉訶德」吸引大批人潮，一名護理師呼籲民眾別去人多的景點，看到很多人排隊進場，在醫護人員看來相當無奈。記者蘇健忠／攝影
近日在西門町開幕的「唐吉訶德」吸引大批人潮，一名護理師呼籲民眾別去人多的景點，看到很多人排隊進場，在醫護人員看來相當無奈。記者蘇健忠／攝影

近日在西門町開幕的「唐吉訶德」吸引大批人潮，就連半夜都有許多民眾等著排隊入場。一名護理師呼籲民眾別去人多的景點，看到很多人排隊進場，在醫護人員看來相當無奈並表示，再繼續這樣下去，「不想做護理師了」。

一名網友在「靠北景點2.0」發文，她是在桃園工作的護理師，近日疫情令人擔心，她呼籲大家，別去人多的景點尤其是桃園以北，「這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店」，從新聞上見識到那個人潮，看在醫護人員內心相當無奈並表示，台灣的安全是建立在第一線防疫人員和醫護的堅持之下，「這次爆發本土案例有多少人指著醫護人員罵，再轉過頭去跟著排隊群聚，然後可能還不戴口罩」，緊接著新年到來，想必又是滿滿人潮。

原po希望大家能記住，千萬別忘記自己的日常生活是用防疫和醫護人員的血與淚換來的，別把這樣的安逸生活當作理所當然，「我們是人也會累、也會垮，多點鼓勵、多點包容、少點指責、少點口水，然後遵守防疫新生活」。最後，她也直言，疫情已經一年了再繼續這樣下去，「我真的不想做護理師了」，「不要等我們築起的牆垮了，你們才想起疫情的可怕」。

此文一出，網友紛紛鼓勵並替醫護人員打氣，「感謝你們的辛勞，我們會盡量配合，謝謝你們付出，感恩」、「辛苦了！感謝妳們的付出！希望大家一起努力度過難關！」、「加油，因為你們，我們才可以這樣健康，辛苦了」、「辛苦你們了～醫護人員真的很辛苦也很偉大，我們能做的就是戴口罩、少群聚、多洗手、照顧好自己」、「我們會照顧好自己跟家人，努力不造成你們的負擔，也務必請好好照顧自己！我們一起撐過這關」、「為了醫護為了自己，我取消了我們家的春節旅行，平安重要」、「最近也都避開不必要的外出了，希望可以盡可能讓醫護人員最少負擔」。

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