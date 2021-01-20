染疫護理師丈夫足跡假的？廣德餐廳調監視器 神秘消失3小時

部立桃園醫院群聚事件染疫人士已達10人，指揮中心今（20）日更新案863、864、865足跡，分別新增廣德海鮮餐廳、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、一品金湯豆漿王。不過廣德海鮮餐廳接到衛生局通知後，自行調閱監視器發現，確診者在店內用餐時間與官方資料不同。

中央流行疫情指揮中心公布確診護理師丈夫案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該確診者在餐廳從中午12點吃到下午5點，待了5個小時。消息公布之後，用餐客人幾乎都還不清楚狀況，有消費者說，今天是公司聚餐，剛吃完就聽到消息「嚇了好大一跳」。

桃園市衛生局通知廣德海鮮餐廳進行店內消毒，營業與否交由店家決定；中央是等軌跡確認後，今天才對外公布。

不過根據「三立新聞網」報導，店家調閱監視器發現，12日當天沒有客人待到下午5點鐘，店長阿駿表示「1月12日那天好像時間有一點怪怪的，因為我們公司2點就打烊了」，不知確診護理師丈夫案864中間3小時實際足跡在哪？有待疫情指揮中心進一步查明。