快訊

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫護理師丈夫足跡假的？廣德餐廳調監視器 神秘消失3小時

聯合新聞網 / 綜合報導
確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心昨天下午公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該餐廳中午還有客人用餐。記者張裕珍／攝影
確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心昨天下午公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該餐廳中午還有客人用餐。記者張裕珍／攝影

部立桃園醫院群聚事件染疫人士已達10人，指揮中心今（20）日更新案863、864、865足跡，分別新增廣德海鮮餐廳、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、一品金湯豆漿王。不過廣德海鮮餐廳接到衛生局通知後，自行調閱監視器發現，確診者在店內用餐時間與官方資料不同。

中央流行疫情指揮中心公布確診護理師丈夫案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該確診者在餐廳從中午12點吃到下午5點，待了5個小時。消息公布之後，用餐客人幾乎都還不清楚狀況，有消費者說，今天是公司聚餐，剛吃完就聽到消息「嚇了好大一跳」。

桃園市衛生局通知廣德海鮮餐廳進行店內消毒，營業與否交由店家決定；中央是等軌跡確認後，今天才對外公布。

不過根據「三立新聞網」報導，店家調閱監視器發現，12日當天沒有客人待到下午5點鐘，店長阿駿表示「1月12日那天好像時間有一點怪怪的，因為我們公司2點就打烊了」，不知確診護理師丈夫案864中間3小時實際足跡在哪？有待疫情指揮中心進一步查明。

新冠肺炎 COVID-19 部立桃園醫院

相關新聞

被部桃院長發文感動 賴清德回信：同為醫界感同身受

衛生福利部桃園醫院爆發醫護群聚，擴大傳染給其家人、外籍看護，至今累計10人確診，部桃院長徐永年昨天在沉寂多天後，於臉書寫...

帛琉「特使團泡泡」？返台5天加強自主＋9天一般自主

外交部長吳釗燮今天上午以總統特使身分前往帛琉，外界好奇部長回台後是否能依外交泡泡縮短隔離天數，指揮中心指揮官陳時中表示，...

整理包／醫院門禁探視限縮為一時段 各醫院最新管制措施一次掌握

部立桃園醫院群聚感染事件擴大，中央流行疫情指揮中心20日記者會中宣布，即日起強化醫療所門禁管制措施。本報整理指揮中心最新...

染疫護理師丈夫足跡假的？廣德餐廳調監視器 神秘消失3小時

部立桃園醫院群聚事件染疫人士已達10人，指揮中心今（20）日更新案863、864、865足跡，分別新增廣德海鮮餐廳、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、一品金湯豆漿王。不過廣德海鮮餐廳接到衛生局通知後...

因應防疫！中山附醫明起加嚴管制 發燒、旅遊史掛急診

台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，防疫再度緊張。中山醫學大學附設醫院晚間公布，明天起院內防疫加強管制，有發燒、旅遊史請掛...

澎湖縣禁來桃園出差 鄭文燦：合作抗疫不會改變

桃園疫情升溫，澎湖縣長賴峰偉今天宣布，即日起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，另除非必要，否則暫停至台灣本島洽公。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。