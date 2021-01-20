駁書記官家屬確診新冠肺炎 北院：消息不正確

媒體報導，台北地方法院員工的家屬確診新冠肺炎，北院今天指出，相關訊息並不正確，員工家屬採檢結果為陰性，仍請員工居家辦公，並將相關辦公處所緊急消毒。

北院表示，外傳北院書記官的家屬確診新冠肺炎（COVID-19）的訊息並不正確，該員工家屬於近日曾與確診者接觸，而經防疫單位通知應進行採檢及居家隔離，北院昨天獲知後，立即啟動院內防疫措施，請該名員工返家遠距辦公，進行健康自主管理，並將相關的辦公處所擴大範圍進行緊急消毒。

北院指出，目前該名員工的家屬採檢結果為陰性，北院仍請該名員工繼續居家遠距辦公，進行健康自主管理，以維護全體員工及洽公民眾的健康安全。