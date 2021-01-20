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澎湖縣禁來桃園出差 鄭文燦：合作抗疫不會改變

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議說明疫情。記者張裕珍/攝影
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議說明疫情。記者張裕珍/攝影

桃園疫情升溫，澎湖縣長賴峰偉今天宣布，即日起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，另除非必要，否則暫停至台灣本島洽公。對此，桃園市政府回應，防疫無分彼此，桃園市防疫旅館向來服務離島居民，市長鄭文燦也說，桃園市秉持各縣市合作抗疫的立場，會持續轉介離島居民在桃園市防疫旅館隔離，不會因為澎湖縣政府的決定，而有任何改變。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，鄭文燦市長從去年2月防疫會議開始，就一再表示，桃園市在國境、醫院及社區三層防護網，都承擔比其他縣市更大的風險，防疫無分彼此，桃園市會與中央合作共同抗疫。

桃園市的4個集中檢疫所以及11家責任醫院隔離病房，是目前使用率最高的，1年來確診病患有超過2成以上在桃園市的醫院收治，而桃園市防疫旅館，也服務澎湖、金門、馬祖三個離島及路程較遠的的民眾，主要是因為中央防疫指揮中心規定，離島鄉親從國外回來，不能直接搭乘國內線，必須完成14天隔離。

因此，桃園市的防疫旅館，鄭文燦一開始就指示觀光旅遊局同意讓離島居民及路程較遠縣市民眾（如屏東縣）入住。詹賀舜稅額，未來，桃園仍持續秉持共同抗疫的精神，繼續協助各縣市。

鄭文燦也提到，以今年一月份統計，澎湖回國的鄉親，就有9人住在桃園市的防疫旅館，目前尚有6位在隔離中，「桃園市秉持各縣市合作抗疫的立場，繼續轉介離島居民在桃園市防疫旅館隔離，不會因為澎湖縣政府的決定，而有任何改變。」

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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