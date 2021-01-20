被部桃院長發文感動 賴清德回信：同為醫界感同身受

衛生福利部桃園醫院爆發醫護群聚，擴大傳染給其家人、外籍看護，至今累計10人確診，部桃院長徐永年昨天在沉寂多天後，於臉書寫下長文傾訴近期心聲，今天副總統賴清德也寫了一封信為醫護人員打氣。

賴清德表示，昨晚看到徐永年給全體國人的一封信，內心非常感動，自從疫情爆發以來，桃醫承擔了全國5分之1的確診病患的治療，在過去一年的時間中，各位承受壓力是外界難以想像。

「300多個日夜，您們毫無怨言，默默付出，為全體國人的健康克盡職守」，賴清德感嘆，除了感謝之外，實在無法想出其他文字表達心中對各位的敬意。

賴清德說，要藉著這個機會，向醫護的家人表達謝意，特別是這幾天他們一定很不好受，一方面以醫護為榮，另一方面也擔心家人會不會受到感染，可以想像當有人對桃醫批評時，各位家人會有多心疼與無奈，但是也看到有更多的國人抱著一顆感恩的心在幫醫護加油打氣。

賴清德表示，台灣防疫能讓世界稱許，最辛苦的就是第一線的醫護，尤其是他也來自醫界，對於各位所承受的身心壓力，感同身受，這是人類史上最大的疫病危機，在這麼艱難的環境中，是醫護的努力才能確保台灣過去一整年的安全。

賴清德指出，徐永年在信中提到，戰士沒有選擇戰場的權利，確診病患送到醫院，各位沒有拒絕的權利，也沒有慌亂害怕的權利，只有勇敢治療病人的使命。

賴清德說，這幾天院內數名同仁感染一定讓大家壓力更大，在這裡他要祝福這些同仁早日康復，也期盼大家要用高規格來保護自己的健康。