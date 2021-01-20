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避談社區感染 陳時中：勿大範圍移動

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
指揮官陳時中表示，目前並未有強制封城的必要，僅建議民眾不要大範圍跨區移動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
指揮官陳時中表示，目前並未有強制封城的必要，僅建議民眾不要大範圍跨區移動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「如果要匡列特定區域都會公布，目前尚未考慮封城！」部桃醫院本土確診擴大至10例，不過指揮官陳時中表示，目前感染源清楚，雖然這次規模較大，但是目前防疫並沒有升級的必要，不過還是建議大型活動停辦。針對本報與其他媒體多次提問是否算社區感染，陳時中僅表示有社區密切接觸，避而不證實。

尚無封城打算

面對部桃感染擴大，陳時中說目前並沒有要強制限制行動，只呼籲避免大範圍的移動。針對桃園醫院群聚確診案例擴及護理師家屬，並有7名非同住親屬被匡列採檢，包含一家位於台北101大樓的大型會計師事務所員工，指揮中心發言人莊人祥表示，該名員工已經列為居家隔離，目前檢驗結果為陰性。

面對許多媒體質疑是否已經變成社區感染？陳時中僅表示，目前確實有社區內密切接觸傳染，至於案869在9B樓，案838在7B樓，為何會傳染到？陳時中表示，由於案838曾有跨區支援診療，因此有短暫接觸到，他也坦言此次部桃事件是疫情爆發以來，檢疫範圍最大的挑戰。

防疫無需過多口水

而高雄榮總近日公告說要收治新冠肺炎確診病患，要民眾避免前往，陳時中說，他不清楚該院的公告，不過相關醫院本來都會準備要收治確診患者，都會用高規格防護，請民眾勿過度恐慌。針對桃園衛生局公告確診病患將優先送長庚醫院，他表示，地方醫療網都會進行分配，其它地區都照送，只有暫時不去部桃。

針對前衛生署長楊志良搭捷運未戴口罩遭到媒體揭露引發熱議，陳時中強調，其實不必要無謂口水，在該照片中楊志良有保持安全距離，如果經勸導沒有戴口罩才會開罰。至於是否會將傳統市場納入需要強制戴口罩的場所，陳時中認為這是好意見，會再與專家小組進行商量。

外交部長吳釗燮近日出訪帛琉，參加帛琉總統就職典禮，媒體詢問是否能享有外交泡泡的待遇？陳時中回答表示，會再進行考慮，先前經濟部次長陳正祺出訪美國，但因美國疫情嚴重所以一定要隔離14天，不過帛琉目前仍零確診，因此會再跟外交部進行討論後下決定。

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新冠肺炎 COVID-19 陳時中 楊志良 社區感染

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