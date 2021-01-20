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女子西班牙返台確診新冠肺炎 2家人居家隔離

中央社 / 台北20日電
指揮中心指揮官陳時中表示，這名境外移入個案前年12月前往西班牙訪友，今年1月8日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
指揮中心指揮官陳時中表示，這名境外移入個案前年12月前往西班牙訪友，今年1月8日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

指揮中心今天宣布新增1例境外移入病例，個案為本國籍20多歲女性，持陰性證明入境，居家檢疫期間出現症狀採檢確診，同住2名家人送餐時無適當防護，列居家隔離對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此消息，這名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入個案前年12月前往西班牙訪友，今年1月8日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

陳時中表示，個案於1月17日出現咳嗽、喉嚨痛及嗅覺異常症狀，18日由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。已匡列個案接觸者共2人，為同住家人，因送餐時無適當防護，列居家隔離對象。

根據指揮中心統計，目前全台累計13萬9990例新冠肺炎病毒肺炎相關通報（含13萬7156例排除），其中870例確診，分別為765例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、769人解除隔離、94人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 西班牙

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