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帛琉總統就職台灣受邀 特使團5天加強自主管理

中央社 / 台北20日電
吳釗燮以總統特使的身分前往帛琉參加正副總統就職典禮。圖/外交部提供
吳釗燮以總統特使的身分前往帛琉參加正副總統就職典禮。圖/外交部提供

帛琉總統就職典禮，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，台灣是唯一受邀參加國家，特使團回台將採5天加強版自主管理並採檢，若這次順利，可望擴大適用到與帛琉其他往來。

外交部部長吳釗燮今天上午以總統特使身分前往帛琉，將出席帛琉新任正副總統及國會議員就職典禮，並與當地政要會面。為推動「台帛安全旅行圈」，台灣旅遊業者也隨團前往帛琉勘察踩線。

中央流行疫情指揮中心副指揮陳宗彥今天表示，帛琉認為台灣是全世界唯一值得信賴且防疫有成的國家，因此這次就職典禮僅邀請台灣，並由總統蔡英文指派吳釗燮擔任特使。

陳宗彥說，為確保帛琉當地疫情狀況，今年初指揮中心曾和外交部共同派出先遣團到帛琉了解實際狀況，儘管帛琉疫情至今零確診，但先遣團回台後，仍依照低風險國家入境規定進行5天居家檢疫。

他表示，根據先遣團報告的狀況，指揮中心評估特使團回台後僅須5天加強版自主健康管理，即避免前往不必要公開場所，5天後若採檢陰性將再進行7天自主健康管理，這項措施已由指揮中心專家小組會議通過，因此特使團回台後將以此規定辦理。

陳宗彥指出，目前帛琉僅和台灣有專機來往，主要進行緊急醫療的就醫需求，若這次外交特使團方式順利，未來不排除擴大沿用到和帛琉的其他往來。

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