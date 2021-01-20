贈台大千件防護衣 號召全民挺醫護

「感謝業者捐出2000件防護衣給台大醫院，讓醫護人員無後顧之憂！」立委邱泰源20日與業者共同捐贈2000件防護衣給台大醫院，以行動力挺醫護，讓處在前線照顧新冠患者的醫護人員，能無後顧之憂，並希望藉此達到拋磚引玉的效果，全民挺醫護，醫護護國人。

「防護視同作戰，不能讓我們的戰士在沒有適當防護下，就上戰場。」台大醫院院長吳明賢說，感謝業者捐贈2000件高規格防護衣給台大醫院，對第一線醫護人員來說，可謂如虎添翼，讓他們能更專心抵抗病毒的侵害；在疫情緊繃的情況下，希望民眾遵守防疫規定，與一線醫護人員共同抗疫。

「守護住台灣及第一線醫護同仁，我覺得是最重要的！」興采集團董事長陳國欽說，興采處在企業界所能做的，就是將防水透濕技術運用在研發防護用具上；此次捐出通過CNS（中華民國國家標準）P2與P3高規格防護衣各1000件，總共2000件防護衣給台大醫院，支援第一線醫護人員。

「醫護人員隔離防護裝備下的每一滴汗水，都挹注在國家的防疫與健康照護體系，這一點一滴的累積，匯集成全球少有的防疫成就。」邱泰源表示，感謝醫師及醫護團隊的貢獻，也期待外界給予醫護人員更多的鼓勵及溫暖，也感謝業者無私的捐贈，希望醫護人員在各界的支持之下，在防疫第一線屹立不搖，持續與政府共同守護國民的身體健康。

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