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案863、864曾到麻粩店、豆漿店 店家拉下鐵門急消毒

聯合報 / 記者巫鴻瑋／桃園即時報導
環保局下午到一品金湯豆漿外進行環境消毒，附近居民聽聞確診者曾到過，不免感到憂慮。記者巫鴻瑋／攝影
環保局下午到一品金湯豆漿外進行環境消毒，附近居民聽聞確診者曾到過，不免感到憂慮。記者巫鴻瑋／攝影

中央流行疫情指揮中心今天下午再公布案863、864疫調足跡，其中夫婦2人曾在16日晚間到桃園潮州街的福隆粩採買年貨，隔天上午又到宏昌六街的一品金湯豆漿王，今天下午福隆粩原本還正常營業，下午3點環保局上門消毒後則拉下鐵門，對外表示暫停營業。

根據指揮中心調查結果，案863及864夫婦是在16日晚間7點到7點20分，曾經停留在潮州街的福隆粩，店家今天仍正常營業接受民眾取貨，並低調表示不清楚確診者是否曾上門消費；附近居民則透露，近期因過年將至，這間60年老字號在地方非常知名，尤其花生麻粩是招牌商品，這幾天幾乎每天都出現民眾排隊訂購，隊伍超過2、30公尺，平日也不停有民眾上門取貨，生意非常好。

福隆粩下午仍可見民眾開車上門取貨，據了解因為取貨時間早已排定，店家也無法臨時暫停營業，環保局則在下午3點到店面前進行環境消毒，店家稍晚則拉下鐵門，表示今天將暫停營業、暫停取貨，內部還要再進行整理、消毒，讓不少晚來取貨的民眾撲空。

案863及864夫婦在17日上午還曾到宏昌六街的一品金湯豆漿王排隊要買早餐，但據店家說法，案863及864夫婦向疫調人員表示，當天因為豆漿店排隊人龍太長，不到5分鐘他們便決定不吃豆漿店，所以也沒有進入到店裡消費用餐，因此店家決定進行內部大消毒後，繼續營業。

一旁社區居民則表示，昨天社區就有接獲衛生局通知，也在社區貼出注意環境消毒的公告，現在社區出入都要消毒雙手，今天下午也讓環保局消毒大隊在社區前及豆漿店前進行環境消毒，雖然得知有確診者曾來過，會稍微感到憂慮、害怕，但現在也只能做好個人衛生健康管理，希望疫情不要再擴大。

環保局下午到一品金湯豆漿外進行環境消毒，附近居民聽聞確診者曾到過，不免感到憂慮。記者巫鴻瑋／攝影
環保局下午到一品金湯豆漿外進行環境消毒，附近居民聽聞確診者曾到過，不免感到憂慮。記者巫鴻瑋／攝影
60年老店福隆粩因有確診者到過消費，原本上午還正常營業，下午3點之後也拉下鐵門。記者巫鴻瑋／攝影
60年老店福隆粩因有確診者到過消費，原本上午還正常營業，下午3點之後也拉下鐵門。記者巫鴻瑋／攝影

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