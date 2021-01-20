案863、864曾到麻粩店、豆漿店 店家拉下鐵門急消毒

中央流行疫情指揮中心今天下午再公布案863、864疫調足跡，其中夫婦2人曾在16日晚間到桃園潮州街的福隆粩採買年貨，隔天上午又到宏昌六街的一品金湯豆漿王，今天下午福隆粩原本還正常營業，下午3點環保局上門消毒後則拉下鐵門，對外表示暫停營業。

根據指揮中心調查結果，案863及864夫婦是在16日晚間7點到7點20分，曾經停留在潮州街的福隆粩，店家今天仍正常營業接受民眾取貨，並低調表示不清楚確診者是否曾上門消費；附近居民則透露，近期因過年將至，這間60年老字號在地方非常知名，尤其花生麻粩是招牌商品，這幾天幾乎每天都出現民眾排隊訂購，隊伍超過2、30公尺，平日也不停有民眾上門取貨，生意非常好。

福隆粩下午仍可見民眾開車上門取貨，據了解因為取貨時間早已排定，店家也無法臨時暫停營業，環保局則在下午3點到店面前進行環境消毒，店家稍晚則拉下鐵門，表示今天將暫停營業、暫停取貨，內部還要再進行整理、消毒，讓不少晚來取貨的民眾撲空。

案863及864夫婦在17日上午還曾到宏昌六街的一品金湯豆漿王排隊要買早餐，但據店家說法，案863及864夫婦向疫調人員表示，當天因為豆漿店排隊人龍太長，不到5分鐘他們便決定不吃豆漿店，所以也沒有進入到店裡消費用餐，因此店家決定進行內部大消毒後，繼續營業。