楊志良又被拍到！捷運脫口罩遭制止 怒瞪乘客照曝光

對於政府處理疫情，前衛生署長楊志良時常發言表示個人看法，更因一席「開除說」惹怒醫界，風波延燒又被民眾爆料，他搭乘捷運未依規定正確戴口罩，且不只一次是個「慣犯」，這回被乘客拍下怒瞪照片，讓財經專家胡采蘋痛批「請不要再幫楊志良辯護了」。

繼今（20）日凌晨臉書粉專「水鏡政經學院」公開楊志良去年9月搭乘北捷脫下口罩講電話後，胡采蘋上午接著在個人粉專「Emmy追劇時間」發文控訴，「請不要再幫楊志良辯護了ok，他就是一個不戴口罩+亂戴口罩的慣犯」。

有一名網友在胡采蘋的臉書上貼了一張照片，並表示楊志良於2020年10月22日中午時段，在北捷板南線車廂上脫口罩講手機至少5分鐘以上，該名網友制止他避免口沫亂噴，沒想到楊志良把口罩戴上後卻露出鼻子，還回瞪對方。

因此，胡采蘋喊話「麻煩捷運公司調一下監視器畫面，時間路線照片都給你了」，她還模仿楊志良口吻諷刺「該開罰就開罰，該開除就開除（咦）」，不過北捷客服中心主任凌啟堯今天表示，防疫規範中，旅客沒戴口罩要「勸導不聽」才會罰錢，不會開罰楊志良。

稍早楊志良回應，首張爆料照片是在夏天，礙於對方聽不到聲音才拉下口罩，他也感謝拍攝者提醒，也呼籲對方應提醒他「戴好戴滿」，若北捷要開罰，他願意接受。

胡采蘋也要求楊志良認錯，「前衛生署長兩次被人在捷運的不同場景拍到違規照片，應不應該向陳時中或全國醫護人員道歉呢？」，最後呼籲廣大網友「全民一起來訓練前衛生署長如何戴口罩吧～」。

網友們紛紛大酸「連口罩都戴不好的，公共不衛生專家」、「每次看他在電視上開口講話，都覺得他口水豐沛，而且好像可以噴得很遠」、「SARS期間我們真是命大，感謝楊先生不殺之恩」，但也有人不認同胡采蘋此做法，「一個具有公眾影響力的人，居然帶頭網路霸凌『更年長者』」。