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國軍「避桃令」衛福部認為暫無必要 國防部：超前部署

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍醫局下達命令給全軍所有部隊，下令全體官兵，如非必要，應該避免進入桃園地區，桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動。記者洪哲政／攝影
國防部軍醫局下達命令給全軍所有部隊，下令全體官兵，如非必要，應該避免進入桃園地區，桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動。記者洪哲政／攝影

國防部軍醫局下達命令給全軍所有部隊，全體官兵如非必要，應該避免進入桃園地區；桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動。但衛福部今天認為目前還沒有到那個情況。國防部今天表示，國軍是群聚的團體，此舉是「超前部署」，希望徹底杜絕新冠肺炎疫情進入軍中的可能。

因應部立桃園醫院新冠肺炎疫情，國防部要求官兵避免到桃園市，桃園市府也建議民眾盡量不要到桃園。衛福部長陳時中今天在疫情指揮中心記者會上表示，大區塊區域移動能免則免，但並未全面限制不要到桃園地區，目前還沒有到那個情況。

對此，國防部今天表示，國軍是群聚團體，所以必須超前部署。桃園國軍部隊相關洽公、訓練，近期先以視訊或電話進行，體能測驗也暫停。

國防部發言人史順文今天也表示，這是國軍疫情指揮中心因應國內疫情發展的狀況，提供對國軍各單位的防疫建議；若非必要，請官兵應減少進入桃園地區的公共設施及公共場所，若需前往，請妥採個人防護作為。

國防部軍醫局昨晚下令，桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動，包括體測、體檢、新兵懇親、會議等，公務盡量改以電話、視訊等方式進行；如果因為專案必須進行跨營區交流，專案任務結束後，裝備要落實清潔消毒，人員並執行自主健康管理21天，避免與非任務人員接觸。

另外，各單位也被要求調查官兵行止，包括本月13、16日是否曾前往桃園南門市場，16至18日是否曾前往摩斯漢堡機場捷運A7店，請各單位立即確認官兵是否有中央匡列之密切接觸者（以收到地方政府衛生局居家檢疫/隔離或採檢等通知佐證），加強自主健康管理，並且即日起納入營門自主健康聲明表完成清查，避免出現防疫破口。

新冠肺炎 COVID-19 國防部 衛福部 部立桃園醫院

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