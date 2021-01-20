桃園醫院疫情延燒 陳時中：社區無擴大感染跡象

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前社區暫沒看到擴大感染的跡象，僅發現從院內延伸出來的案例發病得快。

桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染疫情延燒，造成多起家庭群聚，外界好奇未來是否將祭出更嚴格規範。

陳時中說，目前指揮中心一方面全力防堵疫情，另一方面也滾動式檢討防疫措施，未來等到告一段落，會對院內感染後續處置通盤檢討，訂定相關防疫SOP。

至於桃園市是否封城，陳時中指出，需要匡列的地方都會匡列，目前看起來這波疫情在醫院內比較嚴重，在社區會持續注意。

根據中央流行疫情指揮中心今天最新公布案863、864、865疫調足跡，有2名個案都曾到傳統市場，外界好奇傳統市場是否將納入強制戴口罩的場所。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前傳統市場都是開放式的，但只要會接觸到非特定對象，根據秋冬專案規定都建議戴口罩，只要進入密閉空間時，都必須強制戴口罩。

陳時中則強調，只要進入人潮密集、無法維持社交距離的地方，都建議戴口罩，是否將納入強制戴口罩場所，仍須研議。

陳時中也指出，目前國內防疫還是停留在因為境外移入而導致的零星社區感染，相關商業、藝文等活動應盡量避免，建議停辦或延期，所幸目前感染源都清楚，只是涉及範圍比過去都來得大，呼籲全民提高警覺，把口罩戴好、勤洗手，隨身攜帶酒精，若非要觸碰到的地方、場地，應稍微消毒一下，對個人較有保障。

外界好奇這次疫情是否為台灣防疫面臨的最大挑戰，陳時中說，這次範圍是最大，以往也有些案例一度虛驚，最後沒有成形，例如去年雖然發生過院內感染，但也沒有醫師染疫，相較之下，這次院內感染範圍較大，因此也擴大醫院清空計畫，對於相關有可能人員也進行隔離。