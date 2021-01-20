快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園醫院疫情延燒 陳時中：社區無擴大感染跡象

中央社 / 台北20日電
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，院方一早為醫護人員進行篩檢。記者潘俊宏／攝影
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，院方一早為醫護人員進行篩檢。記者潘俊宏／攝影

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前社區暫沒看到擴大感染的跡象，僅發現從院內延伸出來的案例發病得快。

桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染疫情延燒，造成多起家庭群聚，外界好奇未來是否將祭出更嚴格規範。

陳時中說，目前指揮中心一方面全力防堵疫情，另一方面也滾動式檢討防疫措施，未來等到告一段落，會對院內感染後續處置通盤檢討，訂定相關防疫SOP。

至於桃園市是否封城，陳時中指出，需要匡列的地方都會匡列，目前看起來這波疫情在醫院內比較嚴重，在社區會持續注意。

根據中央流行疫情指揮中心今天最新公布案863、864、865疫調足跡，有2名個案都曾到傳統市場，外界好奇傳統市場是否將納入強制戴口罩的場所。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前傳統市場都是開放式的，但只要會接觸到非特定對象，根據秋冬專案規定都建議戴口罩，只要進入密閉空間時，都必須強制戴口罩。

陳時中則強調，只要進入人潮密集、無法維持社交距離的地方，都建議戴口罩，是否將納入強制戴口罩場所，仍須研議。

陳時中也指出，目前國內防疫還是停留在因為境外移入而導致的零星社區感染，相關商業、藝文等活動應盡量避免，建議停辦或延期，所幸目前感染源都清楚，只是涉及範圍比過去都來得大，呼籲全民提高警覺，把口罩戴好、勤洗手，隨身攜帶酒精，若非要觸碰到的地方、場地，應稍微消毒一下，對個人較有保障。

外界好奇這次疫情是否為台灣防疫面臨的最大挑戰，陳時中說，這次範圍是最大，以往也有些案例一度虛驚，最後沒有成形，例如去年雖然發生過院內感染，但也沒有醫師染疫，相較之下，這次院內感染範圍較大，因此也擴大醫院清空計畫，對於相關有可能人員也進行隔離。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

延伸閱讀

疫情蔓延社區？陳時中：目前屬密切接觸者傳染

楊志良北捷脫口罩挨轟 陳時中喊話：我們不需要獵巫

嚴正以待！ 指揮中心證實新增會計師事務所接觸者

「醫護不普篩，更待何時？」 陳時中：看到敵人才會打

相關新聞

透露國產疫苗進度！陳時中：500萬劑疫苗談判有點延遲

部立桃園醫院院內染疫人數已達10人，除採購國際疫苗外，國產疫苗進度也是國人關注焦點，指揮中心指揮官陳時中表示，目前1家有...

國軍「避桃令」衛福部認為暫無必要 國防部：超前部署

國防部軍醫局下達命令給全軍所有部隊，全體官兵如非必要，應該避免進入桃園地區；桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的...

部桃清空未封院 郵務士得入院送包裹憂成防疫破口

衛福部桃園醫院爆發院內群組感染事件，疫情隨後不斷擴大，短短九天累積病例已高達十例。部桃也展開清空計畫，不過由於部桃並未封...

案864到過桃園建國路台北大腸蚵仔麵線 住戶驚：怕怕的

中央流行疫情指揮中心今公布2例確診，另外染疫護理師的先生案864進一步足跡也曝光，曾在1月16日到位於桃園區建國路28號...

確診者足跡新增廣德海鮮餐廳 消費者剛吃完：嚇一大跳

確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心今天下午公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該確診者還在餐廳待了...

部立桃醫影響變大？北部法院1書記官「請」回家辦公

部立桃園醫院發生群聚感染計有2名醫護、3名護理師染疫，昨天再新增4例本土確診案例，擴大匡列353名醫護進行14天隔離。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。