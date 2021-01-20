首度呼籲「隨身帶酒精」 陳時中：民眾防疫有所鬆懈

部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，指揮中心指揮官陳時中表示，因感染源清楚，所以國內防疫不升級，但「範圍比以往大，請大家提高警覺」，除口罩戴好、勤洗手，也首度呼籲民眾隨身攜帶酒精。

陳時中說，目前國內疫情還是停留在境外移入造成的零星社區感染層級，是希望建議大型活動延後或停辦，其他防疫規則還是維持原來的一樣，還不至於限制或不建議大區域移動，但建議待酒精，「如果需要觸摸前後都消毒場地和手部，對個人是有保障的。」

陳時中也說到，因為目前沒有需避免跨區域移動，再加上高鐵執行戴口罩蠻確實，不會禁止販售自由座，陳也提及，近期倒是其他有些區域戴口罩進步很多，「希望大家戴好戴滿，多戴一點時間對自己多點保障。」

對於首度呼籲帶酒精，陳時中說，「我是說盡量」，確實不能完全排除接觸傳染的可能性，有更多好習慣對自己的保護會越好。戴口罩是保護飛沫，手維持乾淨不要摸眼口鼻，都是保護自己重要的方式。

陳時中說，經過半年多來因為沒有確診案例確實有所鬆懈，民眾以前回家時都會把外套脫在門口，先換衣服下來，再洗洗手，謹慎的人可能連鞋子都消毒，但是最近會者樣做的人比較少，清消物品、勤洗手相對鬆懈，但是病毒無所不在，多一份小心，就多一分保障。