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疫情蔓延社區？陳時中：目前屬密切接觸者傳染

中央社 / 台北20日電
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者黃惠群攝影
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者黃惠群攝影

桃園醫院新冠肺炎疫情延燒，外界好奇疫情是否已從醫院群聚蔓延至社區感染。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前仍屬於社區內的密切接觸者傳染。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至昨天已有2醫、4護、1外籍看護、2名確診者家屬染疫，今天又有一名染疫護理師的同住祖母也染疫。

外界好奇，目前疫情是否已從院內感染蔓延到社區。陳時中表示，今天新增個案的是確診個案的家庭密切接觸者，疫情雖是發生在社區內，但他強調是社區內的密切接觸者傳染。

因應桃園醫院疫情延燒，國防部要求官兵避免到桃園市，桃園市府也建議民眾盡量不要到桃園。陳時中表示，大區塊區域移動能免則免，但並未全面限制不要到桃園地區，目前還沒有到那個情況。

此外，外傳台北101大樓內的會計事務所人員跟案864是不同住親戚。指揮中心發言人莊人祥表示，目前已知這名會計事務所人員於1月16日、17日曾接觸確診個案，目前已經居家隔離、採檢結果為陰性，目前並非確診者，民眾不用過於恐慌。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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