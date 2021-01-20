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部桃院內感染擴大！ 染疫醫女友案839護理師同住阿嬤確診

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(20)日公布，國內新增1例本土新冠冠肺炎確定病例(案870)，為案839家人，也就是指標個案染疫醫師案838的護理師女友的同住阿嬤。

陳時中表示，案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診。因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

陳時中指出，昨日公布案869(越南籍看護)，經進一步調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧雇主，1月7日案838曾至病房為其雇主治療。個案於1月13日雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪。

個案1月16日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢，於昨日確診。已匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主同住及非同住家人，其中5人已安排居家隔離，將進一步安排採檢。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(20)日公布，國內新增1例本土新冠冠肺炎確定病例(案870)，為案839家人，也就是指標個案染疫醫師案838的護理師女友的同住阿嬤。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(20)日公布，國內新增1例本土新冠冠肺炎確定病例(案870)，為案839家人，也就是指標個案染疫醫師案838的護理師女友的同住阿嬤。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(20)日公布，國內新增1例本土新冠冠肺炎確定病例(案870)，為案839家人，也就是指標個案染疫醫師案838的護理師女友的同住阿嬤。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(20)日公布，國內新增1例本土新冠冠肺炎確定病例(案870)，為案839家人，也就是指標個案染疫醫師案838的護理師女友的同住阿嬤。圖／指揮中心提供
案863、案864足跡。圖／疾管署
案863、案864足跡。圖／疾管署

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