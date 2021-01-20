部桃院內感染擴大！ 染疫醫女友案839護理師同住阿嬤確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(20)日公布，國內新增1例本土新冠冠肺炎確定病例(案870)，為案839家人，也就是指標個案染疫醫師案838的護理師女友的同住阿嬤。

陳時中表示，案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診。因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

陳時中指出，昨日公布案869(越南籍看護)，經進一步調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧雇主，1月7日案838曾至病房為其雇主治療。個案於1月13日雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪。