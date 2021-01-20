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戴好口罩就沒事？ 重症醫曝「脫口罩」方法：沒做好恐白戴

聯合新聞網 / 綜合報導
ICU醫師陳志金透過臉書宣導「脫口罩」方法，並強調脫口罩與戴口罩同等重要！圖擷自Icu醫生陳志金
ICU醫師陳志金透過臉書宣導「脫口罩」方法，並強調脫口罩與戴口罩同等重要！圖擷自Icu醫生陳志金

部立桃園醫院群聚感染事件擴大感染，8天內累積9例確診個案。至今，台灣民眾早已習慣外出戴口罩、勤洗手，做好防疫SOP確保遠離病毒。不過，ICU醫師陳志金就表示，「大家都知道如何戴口罩，但如何脫口罩可能就不那麼清楚了」，若脫口罩不慎甚至可能會離病菌更進一步。

陳志金透過臉書發文指出，疫情期間大家都認真戴口罩，但把口罩脫下後卻放在桌上，或有人會摺好放進包包裡準備明天再用，或是直接隨手揉一揉，丟到垃圾桶，這些舉動其實相當危險。

陳志金說明，若口罩真的發揮作用，幫你擋下了「有病毒的口沫」，當在脫口罩當下用手去摸到「口沫」，再用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛等，那病毒就有機會入侵你的身體了！戴著口罩也不要用手觸摸表面後，再去觸摸口鼻、揉眼睛或身體其他部位。

陳志金提醒，回到家把口罩脫下「放在桌上」是很不好的行為！尤其家中有小孩的話，會去摸到口罩或桌面。切記，別人的飛沫是在口罩表面，生病者自己的口沫是在內面，因此無論是預防別人的飛沫或防止自己的口沫外傳，都要把口罩戴好，且「如何『脫口罩』、『丟棄口罩』與如何『戴好口罩』一樣重要！」

陳志金分享，在染疫區工作的醫療人員用完口罩都會丟棄在加蓋的「感染性廢棄」垃圾桶，注意脫下後盡量不要觸碰到口罩表面，拿著口罩的耳掛去丟，丟完就要「馬上洗手」！而健康的一般民眾若只是在外戴口罩，沒進到醫院，則看接觸到感染性飛沫的風險可能性高低，若高則可以將口罩反摺，放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶，同時丟完後馬上洗手。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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