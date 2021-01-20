楊志良搭捷運「無罩噴口水」被抓包！ 網爆氣：防疫SOP在哪

部立桃醫院群聚感染事件擴大感染，8天內已累積2醫師、4護理師、2醫護家人及1外籍看護等9人確診病例。前衛生署長楊志良日前在節目中公開質疑染疫醫師沒有按照SOP執行應立即開除，引起醫護界不滿。然而，近日就有粉專貼出楊志良搭乘捷運時「拿下口罩講電話」的照片，引起網友撻伐。

臉書粉專「水鏡政經學院」今（20日）凌晨PO文貼出一張楊志良搭捷運時的照片，依圖片顯示，當時他正在搭乘捷運紅線，但卻拿下口罩、拿著手機講電話，讓粉專忍不住開酸「在捷運上遇到turn口罩講電話的人，單兵如何處置？」

有網友依照片中楊志良的衣著推測，當時應還未進入冬季，且車廂裡的廣告文宣「搭捷運遊台北」皆為去年（2020）下半年活動，因此認為當時的確是該全程配戴口罩的防疫期間。

貼文曝光後，瞬間引起網友怒火灌爆留言，紛紛開嗆「開除他啊」、「為什麼以為戴口罩講話會聽不到？」、「要是我是他的上司，一定開除！」、「連搭捷運的SOP都不會...」、「我是列車長就先開除這個『無良』乘客」、「這種咖還能當到衛生署長，台灣的悲哀，防疫觀念超差的」。

根據《東森新聞》報導，楊志良承認當天早上確實有坐捷運，但因為電話中的對方聽不清他的聲音，所以口罩是掛著的「可能有拉下來一點」，他也強調口罩「絕對還在」，並說明他也有用手遮掩口部。