「和平醫院封院」是正確決定？ 網揭當年的血淋淋教訓

近日因部立桃園醫院爆出群聚性的本土感染，截至今（19）日該群聚共累計9人確診。對此，便有網友針對院內感染後的處理方式進行討論，也不禁好奇當年SARS「和平醫院當初封院是正確決定嗎？」此文一出，也引起許多網友分析解釋當年的狀況。

原PO在PTT上表示，最近看電視台討論到當初和平醫院封院，大多都是說這個決策是錯誤的，但他記得當年各電視台，都是各種歌功頌德，讓他有些錯亂。對此便有網友回應分析，當年和平醫院並非「關閉醫院」，而是「把醫院跟外界隔離開來」，雖然不准病患醫護進出，但醫護跟醫院行政人員仍照常工作，病人也照常住院治療。

但當時卻沒想到，封院的結果卻是把醫院封鎖在社會外，讓院內感染不僅完全沒有獲得緩解，還更加嚴重，因為醫院工作人員本身是需被隔離與觀察狀態，卻同時肩負照顧病人的責任，使得醫護人員沒有外援、沒有足夠的休息空間、時間或替代人力，所有人全擠在一起。

該名網友也指出「一個傳一個，沒病的被有病的傳染，有病的工作人員倒下，讓沒病的工作範圍更大，增加與病患更多接觸，感染越發不可收拾」。當時台北市政府只派警察將醫院大門封鎖，直到中央強制介入，開始分流疏散病患，感染鍊才被打破。這種極端的手段也讓他直言就像「中古世紀直接把染疫村莊封起來放火燒光」一樣。

此文一出，便有網友回應表示「SARS和平封院真的是慘痛教訓」、「老實說，當年大家真的沒經驗，跟現在差很多」、「當初根本是放著爛…最後還陳建仁去收拾殘局」、「最莫名其妙的是已經下班出來的醫護人員抓回去練蠱」、「當時也是各種搶口罩哄抬價格，這次疫情政府很快擋下」。