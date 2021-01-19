桃園醫院今要讓100患者轉院？ 下午只見2台民間救護車

衛生福利部桃園醫院有6名醫護染疫，甚至已擴散到其家人，累計9人確診，為防院內感染持續擴大，陸軍六軍團33化學兵群今天下午到醫院現場進行消毒。中央流行疫情指揮中心宣布，桃園醫院2天要將220名患者轉院，但下午卻只見2台民間救護車。

記者現場直擊，化學兵身穿全套防護衣，配戴護目鏡、半面雙罐式防毒面具，身上的拉鍊都用膠帶貼起來，包得密不透風，在短暫休息時刻，護目鏡拿下更可看見深深的壓痕，相當辛苦。

至於裝備部分則有4台裝有二氧化氯的氣霧式消毒機、3台裝有酒精的手持式噴瓶。陸軍第六軍團三三化學兵群上校指揮官龔龍峰表示，消毒地區為桃園醫院醫療大樓正門及側門出口，任務是患者轉院時，替患者消毒行李及手部，不會接觸患者。

今天下午有2台民間救護車，分別載送2名患者轉院，但現場轉院人數似乎和中央流行疫情指揮中心宣布的100名有所落差。對此衛生局表示，有些輕症、無感染疑慮的患者有可能自行搭乘計程車離院，並非全都用救護車轉院；桃園醫院則回應，目前都還在規畫中。