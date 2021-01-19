桃園醫院專屬戒護病房 矯正署：6病囚住院中

桃園醫院群聚案擴大，矯正署發言人蔡永生今天表示，與部桃合作使用專屬戒護病房，現有6名病囚戒護住院中，將依他們身體狀況，配合指揮中心與醫院方面的決定，安排後續處理。

桃園醫院新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今天指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

蔡永生告訴中央社記者，桃園監獄、桃園女子監獄和台北監獄有與衛福部桃園醫院合作使用專屬戒護病房，目前還有6名病囚戒護就醫住院中，將依6人身體狀況、病情，配合指揮中心與醫院方面的決定，安排後續處理。

蔡永生說，6人如果病情穩定，後續回監執行，也將進行隔離等措施；考量部桃只出不進，後續監所若有醫療需求，也將轉往榮總桃園分院、林口長庚醫院等地。