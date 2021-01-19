快訊

染疫女護理師夫婿是輔導老師 北部收容所緊急改線上會客

路跑／渣打台北馬因疫情取消 主辦單位：未來賽道再會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園醫院專屬戒護病房 矯正署：6病囚住院中

中央社 / 台北19日電
衛福部桃園醫院院內群聚案擴大，圖為醫護人員在戶外診療區進行採檢等相關作業。中央社
衛福部桃園醫院院內群聚案擴大，圖為醫護人員在戶外診療區進行採檢等相關作業。中央社

桃園醫院群聚案擴大，矯正署發言人蔡永生今天表示，與部桃合作使用專屬戒護病房，現有6名病囚戒護住院中，將依他們身體狀況，配合指揮中心與醫院方面的決定，安排後續處理。

桃園醫院新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今天指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

蔡永生告訴中央社記者，桃園監獄、桃園女子監獄和台北監獄有與衛福部桃園醫院合作使用專屬戒護病房，目前還有6名病囚戒護就醫住院中，將依6人身體狀況、病情，配合指揮中心與醫院方面的決定，安排後續處理。

蔡永生說，6人如果病情穩定，後續回監執行，也將進行隔離等措施；考量部桃只出不進，後續監所若有醫療需求，也將轉往榮總桃園分院、林口長庚醫院等地。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園醫院群聚感染升溫！新北大醫院加強管制 病患注意了

部立桃園醫院4個樓層警戒 前進指揮所設關懷組

桃園醫院群聚感染再擴大 成大醫院也限縮探病時間

影／33化學兵群 待命協助桃園醫院病患轉院行李消毒

相關新聞

染疫女護理師夫婿是輔導老師 北部收容所緊急改線上會客

部立桃園醫院群聚今累計9人確診，其中案863女護理師的先生案864在某收容機構任職， 並擔任輔導老師，今確診後機構內已對...

部桃外籍看護確診！前台大醫頭皮發麻警告：北部該繃緊神經了

衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染，8天內已有2名醫師、4名護理師、2名醫護同住家人及1名外籍看護，累計共9人染疫。台大前感染科醫師、知名部落客林氏璧發文表示，外籍看護確診讓他頭皮發麻，並表示「北部，我想都該繃緊神經了...

桃園醫院醫護染疫風波擴大 院長沉寂多天發文訴心聲

衛生福利部桃園醫院發生醫護群聚，今天中央流行疫情指揮中心更公布，已有染疫醫護家人也確診，從院內群聚逐漸擴大，醫院閉口不提...

部桃醫院群聚每日都有人確診！指揮中心：發病時間縮短

昨日確診案863護理人員的同住家人今日確診，為其丈夫（案864）、女兒（案865），部立桃園醫院群聚染疫人數急遽上升，外...

影／確診女護師夫婦逛桃園南門市場 攤商大多收攤「會怕」

中央疫情指揮中心公布部立桃園醫院女護師夫婦案863、案864兩人，在本月13、16日11時多，前往桃園市桃園南門市場購買...

部桃醫院外籍看護感染源不明！陳時中：確定沒照顧過確診患者

部立桃園醫院院內染疫人數今日已達7人（案838、839、852、856、863、868、869），分別為醫師、護理師、外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。