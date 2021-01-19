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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

部立桃醫群聚疫情一波波 防疫腳步跟病毒比快

中央社 / 台北19日電

衛福部桃園醫院群聚案8天就有9人確診，指揮官陳時中今天說，疫情至少發展到2波，發展迅速，所幸個案症狀輕微。由於疫情有往社區擴散隱憂，指揮中心與病毒賽跑，極力防堵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會公布，新增4例本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，均為衛福部桃園醫院群聚感染確診個案的接觸者，其中2例為案863護理師的同住家人（案864、865）及1例為工作接觸的護理師（案868），1例為住院病患的外籍看護（案869）。

目前該群聚案已有2醫、4護、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。指揮中心指出，醫院員工有353人需隔離14天，該院啟動清空計畫，4個樓層屬警戒區，病人陸續清空。

根據指揮中心提供的個案關聯圖，指揮中心發言人莊人祥說，此起群聚案的指標個案為被境外個案傳染的住院醫師案838，其工作足跡有加護病房、7B病房。案838在家庭中把病毒傳給護理師女友案839，在職場傳給也在7B工作的護理人員案852及在7B、10B病房的主治醫師案856。

案856再把病毒傳給在10B病房工作的護理師案863。案863再傳給同病房工作的案868，且863的丈夫（案864）和女兒（案865）也都確診。疫情已發展到第四波傳染。

至於確診的越南籍看護工，她在9B病房工作，曾跟案838和案856接觸，感染源還在疫調中。

指揮官陳時中說，目前的疫情至少發展到2波，但狀況在掌控中，醫院採取高度隔離戰略，員工匡列353人需隔離14天。居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，今天有120名、明天有100名病人外移到專責隔離病房，樓層管制並全面消毒。

外界擔憂疫情發展迅速，莊人祥說，目前四波個案之間從這個發病到下個發病大概僅2到4天，以前認知此病毒潛伏期是5到7天比較常見，現在時間確實變快。

陳時中表示，跟第一次發生院內感染的事件相比，這次病毒已經變種，跟原始的病毒不太一樣，現在國際大部分都是此種強勢病毒。

不過，此起群聚案的病毒株並非英國或南非變種病毒；醫療應變組副組長羅一鈞表示，世界衛生組織日前表示，COVID-19出現4支變種病毒，初步研究顯示，其中有些傳染力更強。

陳時中說，群聚疫情目前掌控中，個案比想像的多，染疫護理人員的家人在社區也確診，但社區沒有擴大跡象。桃園民眾外出提高警覺，力行防疫新生活。

目前疫情有擴散社區隱憂，陳時中公布案863、864和案865足跡。已知863和864在1月13日上午11時30分至12時15分及1月16日的11時40分至12時35分，曾到桃園南門市場。案864其他公共活動史待確認。案865是1月16日至18日都有到摩斯漢堡桃捷A7店上班，但時間待確認。

陳時中說，案865是上班的店面只有個案和店長兩人，其負責的工作接待、準備餐食、收錢等都有，因無法掌握接觸者有多少，因此公布足跡，希望沒有擴散到社區。

因應疫情升溫，指揮中心也宣布，考量大型活動人潮擁擠、長時間近距離接觸，提高防疫難度，若活動無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。

新冠肺炎 COVID-19 部立桃園醫院

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