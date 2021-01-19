部桃外籍看護確診！前台大醫頭皮發麻警告：北部該繃緊神經了

衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染，8天內已有2名醫師、4名護理師、2名醫護同住家人及1名外籍看護，累計共9人染疫。台大前感染科醫師、知名部落客林氏璧發文表示，外籍看護確診讓他頭皮發麻，並表示「北部，我想都該繃緊神經了」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，外籍看護（案869）確診「麻煩了」，又多了一個病房有感染風險，而且她不在原本匡列對象之中，加上外籍看護常常是全醫院趴趴走交流，這確診個案讓他看了頭皮發麻。

林氏璧說道，在院內群聚案擴大的情況下，代表「北部都該繃緊神經了」，也是時候要重建口罩天網，減少群聚。林氏璧也隱晦地說「不要去那個今天（19日）開幕的店！我都打算半年後再去了，人擠人在現在肯定不是好事」。

另外，案865是案863護理師的女兒，在摩斯漢堡桃捷A7店工作，吃飯時間肯定會脫下口罩，因此林氏璧呼籲曾出入相關場所的民眾，務必自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，並要盡速就醫（有任何疑問可先打1922），且不得搭乘大眾交通運輸工具。

林氏璧提醒，民眾就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後也應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

指揮官陳時中公布，國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者。圖／指揮中心提供