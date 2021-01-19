快訊

經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部桃外籍看護確診！前台大醫頭皮發麻警告：北部該繃緊神經了

聯合新聞網 / 綜合報導
部立桃園醫院群聚感染，指揮中心派人進駐醫院成立前進指揮所，19日上午醫院仍有門診和急診病人進出，院方在門口及候診區的護理人員全副武裝，謹慎應對。記者邱德祥／攝影
部立桃園醫院群聚感染，指揮中心派人進駐醫院成立前進指揮所，19日上午醫院仍有門診和急診病人進出，院方在門口及候診區的護理人員全副武裝，謹慎應對。記者邱德祥／攝影

衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染，8天內已有2名醫師、4名護理師、2名醫護同住家人及1名外籍看護，累計共9人染疫。台大前感染科醫師、知名部落客林氏璧發文表示，外籍看護確診讓他頭皮發麻，並表示「北部，我想都該繃緊神經了」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，外籍看護（案869）確診「麻煩了」，又多了一個病房有感染風險，而且她不在原本匡列對象之中，加上外籍看護常常是全醫院趴趴走交流，這確診個案讓他看了頭皮發麻。

林氏璧說道，在院內群聚案擴大的情況下，代表「北部都該繃緊神經了」，也是時候要重建口罩天網，減少群聚。林氏璧也隱晦地說「不要去那個今天（19日）開幕的店！我都打算半年後再去了，人擠人在現在肯定不是好事」。

另外，案865是案863護理師的女兒，在摩斯漢堡桃捷A7店工作，吃飯時間肯定會脫下口罩，因此林氏璧呼籲曾出入相關場所的民眾，務必自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，並要盡速就醫（有任何疑問可先打1922），且不得搭乘大眾交通運輸工具。

林氏璧提醒，民眾就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後也應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

指揮官陳時中公布，國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中公布，國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者。圖／指揮中心提供

案865為桃園捷運A7站摩斯分店員工，摩斯漢堡表示，該分店已自1月18日起暫停營業並消毒。圖／指揮中心提供
案865為桃園捷運A7站摩斯分店員工，摩斯漢堡表示，該分店已自1月18日起暫停營業並消毒。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

部立桃園醫院4個樓層警戒 前進指揮所設關懷組

案865曾到訪！摩斯漢堡A7店暫停營業、全館消毒

日本大學入學考口罩露鼻考生 一度占據廁所遭逮

八張圖看部桃院內感染關連、相關接觸者與感控作為

相關新聞

桃園醫院醫護染疫風波擴大 院長沉寂多天發文訴心聲

衛生福利部桃園醫院發生醫護群聚，今天中央流行疫情指揮中心更公布，已有染疫醫護家人也確診，從院內群聚逐漸擴大，醫院閉口不提...

影／確診女護師夫婦逛南門市場 攤商大多收攤「會怕」

中央疫情指揮中心公布部立桃園醫院女護師夫婦案863、案864兩人，在本月13、16日11時多，前往桃園市桃園南門市場購買...

部桃外籍看護確診！前台大醫頭皮發麻警告：北部該繃緊神經了

衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染，8天內已有2名醫師、4名護理師、2名醫護同住家人及1名外籍看護，累計共9人染疫。台大前感染科醫師、知名部落客林氏璧發文表示，外籍看護確診讓他頭皮發麻，並表示「北部，我想都該繃緊神經了...

部桃醫院群聚每日都有人確診！指揮中心：發病時間縮短

昨日確診案863護理人員的同住家人今日確診，為其丈夫（案864）、女兒（案865），部立桃園醫院群聚染疫人數急遽上升，外...

走過17年台灣人真的不一樣了！網自發送桃醫物資 醫：很感動

「走過 17 年，台灣人真的不一樣了」小兒科醫師楊為傑有感而發表示，近日因部立桃園醫院的5名醫護本土染疫，不但有來自各界的關心與即食送暖，更因此感動不少醫護人員。

部桃醫院外籍看護感染源不明！陳時中：確定沒照顧過確診患者

部立桃園醫院院內染疫人數今日已達7人（案838、839、852、856、863、868、869），分別為醫師、護理師、外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。