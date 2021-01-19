尚未社區傳染 陳時中坦言：確診規模確實比預估大

「目前仍在原本擴大採檢的計畫範圍內，疫情尚未有社區傳染風險。」面對19日部立桃園醫院新增4例本土確診，指揮官陳時中表示，目前狀況仍在當初擴大採檢的計畫中，不過確診規模確實比原本預估的還要大。至於是否要加嚴邊境管制？陳時中認為尚無需要，而國內活動，除非有不明傳染源，否則不會禁止活動舉辦。

暫未考慮收緊邊境

媒體問到案869的足跡尚未公布，陳時中表示，目前仍在進行疫調，目前整體檢驗計畫都還在當初擴大採檢範圍，前進指揮所也已經進駐，後續將進行院內清空計畫，減輕防疫負擔，他也提醒民眾出外要遵守防疫措施。

媒體問到院內群聚感染擴大，是否考慮更嚴格的邊境管制措施？陳時中回應說，目前入境人數每天約1600人左右，雖然總檢疫人數比起過去增加不少，但尚未達到高峰，居家檢疫人數約36000人左右，入境人數也未爆增，因此還不用收緊邊境防疫措施。

未有社區感染風險

被問到部桃群聚感擴大，是否代表已經出現社區傳染風險？陳時中表示，目前並未有社區傳染風險，也會透過疫調進行持續追蹤。醫療應變組副組長羅一鈞補充說，前進指揮所已經開始運作，會掌握家屬動態，並針對看診民眾也會有動線分流組進行區隔。

針對目前國內防疫旅館數量，副指揮官陳宗彥表示，防疫旅館總數目前共有20056間，已入住 10951位，入住率54.6%；集中檢疫場所3402間、1572位使用，尚有一半未使用，未來防疫旅館還會增加，交通部預計會再釋出1000間。

面對部桃將採取回院隔離與集中檢疫的措施，有記者質疑要如何將已經在家檢疫的民眾調回醫院？陳時中表示會透過救護車，或是過去集中檢疫採用的遊覽車。有媒體問到目前部桃是否開始進行環境採檢？陳時中表示，目前正在進行，如果發現陽性都會回報。

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