部立桃園醫院4個樓層警戒 前進指揮所設關懷組

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚持續擴大，指揮中心將確診者集中的4個樓層列為警戒樓層，陸續清空病患，讓醫院降壓。前進指揮所也特別設置關懷組，給醫護身心支持。

部立桃醫目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）院內群聚已有2醫、3護、1外籍看護染疫，案863的2名家人、案838的護理師女友則因家戶親密接觸感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，目前該醫院確診病例，集中在6、7、9、10等4個樓層，這也是目前列為警戒的樓層。

陳時中強調，目前只是做清空計畫，將可能染疫的醫護人員隔離，一方面也是讓醫院「降壓」，讓醫護能夠休息。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天開始，在部立桃醫的前進指揮所已開始運作，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，轄下設有副指揮官和7個分組，分組中很多是與院內採檢、人力調度、掌握病人和家屬動態、感染管制有關。

和民眾較相關的是「關懷組」，羅一鈞提到，外界關心醫院人員壓力大，需要加強對員工、染病醫護家屬的關懷，因此特別成立此分組，每天都會進行電話關懷，瞭解相關需求。

羅一鈞說，目前瞭解，醫護身體、心靈狀況都還OK，當然難免會有一些人反映，看到近來的情勢發展，以及媒體相關報導後，有一點沮喪，但在關懷支持下，已把情緒平復。

另外，前進指揮中心因應部立桃醫近期移出病人的需求，也成立了病房調動分組。另外，該醫院近期還是有門診、急診，因此設置動線管制組，維護民眾就醫的需求。