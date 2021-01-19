指揮中心公布確診個案足跡 桃捷與環保局展開清消

中央流行疫情指揮中心公布確診民眾活動足跡，其中包含桃園市桃園區南門市場及桃園機場捷運A7站，桃園市政府環保局及桃捷公司都已展開消毒作業，也呼籲民眾落實防疫工作。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案持續擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。指揮中心今天指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

對於指揮中心公布國內新增肺炎確診病例案865足跡，曾前往桃園機場捷運A7站出口處摩斯漢堡，桃捷公司表示，已於昨天結束營運時間後，進行車站全面清潔消毒，而摩斯漢堡今天也沒有營業。

桃捷公司指出，從去年起已建立防疫防護網，包括機捷全線21車站設置紅外線熱像測溫儀，確保全線完善的體溫量測機制、各車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域須全程佩戴口罩、全體員工每天量測體溫，落實健康自主管理。

桃捷公司表示，列車每天出車前都會進行車廂扶手、欄杆等清潔消毒，為加強防疫工作，從今天起旅客常接觸的電梯、電扶梯、售票機等設備，都將加強每小時清消密度。

桃園市政府環保局下午也緊急針對南門市場展開全面消毒。市府也呼籲民眾，務必配合全程戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施，保護自己也保護他人安全。