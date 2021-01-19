公布部分本土個案足跡！桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。

指揮中心指揮官陳時中表示，案863、案864於1月13日上午11時30分至12時15分以及1月16日11時40分至12時35分停留在桃園南門市場；案864的其他公共場所活動史待確認。

陳時中表示，案865於1月16日至18日摩斯漢堡桃園捷運A7店，詳細時段仍在調查中，只有接觸一位店長，現已隔離中，採檢結果還沒出來。

陳時中表示，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨(18)日進行採檢，並於今日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，刻正疫調中。