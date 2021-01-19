快訊

部分本土個案足跡公布！去過桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

直播／今增4本土確診 部桃1護理師、2醫護家人、1外籍看護

春節大型活動 陳時中：無防疫配套強烈建議取消或延後

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。記者黃惠群／攝影
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。記者黃惠群／攝影

部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，感染科醫師紛紛建議，過年最好待在家中。中央流行疫情指揮中心今日表示，春節大型活動若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之 「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。

因應近期北部醫院發生境外移入病例導致群聚感染事件，指揮中心已積極啟動多項防治作為，目前疫情在掌握與控制中。指揮中心再次呼籲，國際新冠肺炎疫情仍相當嚴峻。

病毒自境外進入國內導致本土感染的風險升高，民眾應持續力行防疫新生活運動，進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的高風險場域，務必全程佩戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國內新增2例境外移入新冠肺炎 分別自美國及印尼入境

諷陳時中遇周玉蔻變「雙標中」 黃光芹：錯怪徐巧芯有些抱歉

部立桃醫累計2醫3護染疫 指揮中心急設「前進指揮所」

影／遭疑發燒採檢耍特權 陳時中無奈：我也照程序走

相關新聞

部桃群聚擴散社區 4人確診含醫護家人、同事、外籍看護

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(19)日公布，國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其...

公布部分本土個案足跡！桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住...

國內新增2例境外移入新冠肺炎 分別自美國及印尼入境

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自美國及印尼入境。

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時記者會宣布

台灣新冠肺炎防疫再度吃緊，台灣燈會是否舉辦引發爭議，據了解，行政院今下午3時將舉行記者會宣布取消，交通部長林佳龍、新竹市...

變相封院？ 部桃醫院9人群聚 陳時中：今起醫院清空

部桃醫院群聚感染事件，八天內已有兩名醫師、四名護理師、兩名醫護同住家人及一名外籍看護等九人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮...

一日指揮官？ 部桃前進指揮所指揮官王必勝隔離中

因應這次發展比以前更迅速的疫情，指揮中心派人進駐醫院，昨天成立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任該指揮所指揮官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。