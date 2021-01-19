春節大型活動 陳時中：無防疫配套強烈建議取消或延後

部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，感染科醫師紛紛建議，過年最好待在家中。中央流行疫情指揮中心今日表示，春節大型活動若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之 「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。

因應近期北部醫院發生境外移入病例導致群聚感染事件，指揮中心已積極啟動多項防治作為，目前疫情在掌握與控制中。指揮中心再次呼籲，國際新冠肺炎疫情仍相當嚴峻。

病毒自境外進入國內導致本土感染的風險升高，民眾應持續力行防疫新生活運動，進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的高風險場域，務必全程佩戴口罩。