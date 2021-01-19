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國內新增2例境外移入新冠肺炎 分別自美國及印尼入境

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心1月19日記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心1月19日記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自美國及印尼入境。

陳時中表示，案866為本國籍50多歲女性，去年10月12日前往美國探親，今年1月17日返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。

個案入境時主動通報曾在美國接觸COVID-19確診個案，且曾出現疑似症狀，於機場採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中4人為前後兩排旅客，列居家隔離；另12人為機組人員，均有適當防護，列自主健康管理。

案867為印尼籍20多歲男性漁工，今年1月5日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境後至集中檢疫所檢疫，1月18日出現咳嗽症狀，同日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

新冠肺炎 COVID-19

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