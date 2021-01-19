走過17年台灣人真的不一樣了！網自發送桃醫物資 醫：很感動

「走過 17 年，台灣人真的不一樣了」！小兒科醫師楊為傑在臉書有感而發的發文表示，近日因部立桃園醫院爆發群聚本土染疫，不但有來自各界的關心與自發性的捐贈糧食、物資，更因此感動不少醫護人員。

對此，楊為傑表示，看到社會各界對於部立桃園醫院的鼓勵真的很感動，更提及「相較於 2003 年 SARS 時期，和平醫院周邊發生的事情、各種不理智的抗爭事件」，讓他感嘆台灣人走過 17 年「真的不一樣了」。

最後，楊為傑也感謝各位支持醫護人員的朋友，並說明距離這場疫情的結束也許很遙遠，甚至可能發生更糟糕的狀況，但他相信「只要大家團結一致，我們一定可以克服這次的難關」，並在文末截圖附上《衛生福利部桃園醫院》發文感謝捐贈物資的感謝文章。

此文一出，也引起不少民眾有感而發，紛紛表示「原來造成恐慌是這樣啊~有種醫護人員吃不飽的恐慌，哈哈。真的很感動~~~加油」、「台灣最美的風景就是人」、「這才是屬於台灣人的價值-溫情」、「很感動！畢竟天天希望台灣趕快出事的人還是少數的一群，也希望這些人越來越少…」。