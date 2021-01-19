快訊

部分本土個案足跡公布！去過桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

直播／今增4本土確診 部桃1護理師、2醫護家人、1外籍看護

檢討醫護、對立言論 急診醫嗆1行為：乾脆離開台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
急診科醫師謝宗學發文砲轟，「倒想問問成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？」 圖片來源／ingimage
急診科醫師謝宗學發文砲轟，「倒想問問成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？」 圖片來源／ingimage

北部醫院群聚感染事件，7天內已有2名醫師、3名護理師等5人染疫，而今（19日）再傳4名與染疫護理師同住家屬確診的消息。前衛生署長楊志良先是質疑醫生沒有按照SOP執行才導致染疫，直言如果他是院長，第一件事情就是開除第一位染疫醫師（案838），引起部分網友贊同。對此，急診科醫師謝宗學不滿開嗆，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，「倒想問問成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？」

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，包括蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成楊先生的開除說、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現，防疫出現些微破口，不想盡力補救，而是想製造對立讓破口被扯的更大，以達到政治目的。

謝宗學指出，獵巫、製造對立、歧視感染者只會讓可能染疫的人封口，更不敢誠實以告，反而更增加社會風險，「18年前SARS慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂」。台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，能走到這裡還沒有被病毒擊倒，是因為出現問題會檢討、修正，出現破口會想盡辦法補救，在科學、醫學、人性中找到平衡點，擬定出最適合的策略處理，目前為止這樣的方式讓台灣相對安全地度過一年。

謝宗學說，疫情不只考驗防疫策略，更是考驗人性，只有團結一致，我們才能擊倒病毒。社會中不可能只有一種聲音，但行為會誠實表現，倒想問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在那一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？不願正面回答也是一種答案。

文末，謝宗學呼籲，「這幾天國內疫情變化一定讓人覺得烏雲密布，拜託大家一起撐下去，不獵巫、不製造對立、努力支持前線人員，我們一起走下去，好嗎？」

新冠肺炎 COVID-19 楊志良

延伸閱讀

楊志良開除說惹怒醫界 「防疫女神」痛批：最怕遇到這種長官

民憂院區成疫區？ 護理師夫霸氣喊話「我們不是過街老鼠」

急診醫曝當年為SARS病患插管照 力挺醫護：我們都是戰士

台灣要進入「大規模社區感染」？ 專家列十點：關鍵看這

相關新聞

部桃群聚擴散社區 4人確診含醫護家人、同事、外籍看護

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(19)日公布，國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其...

公布部分本土個案足跡！桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住...

國內新增2例境外移入新冠肺炎 分別自美國及印尼入境

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自美國及印尼入境。

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時記者會宣布

台灣新冠肺炎防疫再度吃緊，台灣燈會是否舉辦引發爭議，據了解，行政院今下午3時將舉行記者會宣布取消，交通部長林佳龍、新竹市...

變相封院？ 部桃醫院9人群聚 陳時中：今起醫院清空

部桃醫院群聚感染事件，八天內已有兩名醫師、四名護理師、兩名醫護同住家人及一名外籍看護等九人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮...

一日指揮官？ 部桃前進指揮所指揮官王必勝隔離中

因應這次發展比以前更迅速的疫情，指揮中心派人進駐醫院，昨天成立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任該指揮所指揮官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。