檢討醫護、對立言論 急診醫嗆1行為：乾脆離開台灣

北部醫院群聚感染事件，7天內已有2名醫師、3名護理師等5人染疫，而今（19日）再傳4名與染疫護理師同住家屬確診的消息。前衛生署長楊志良先是質疑醫生沒有按照SOP執行才導致染疫，直言如果他是院長，第一件事情就是開除第一位染疫醫師（案838），引起部分網友贊同。對此，急診科醫師謝宗學不滿開嗆，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，「倒想問問成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？」

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，包括蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成楊先生的開除說、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現，防疫出現些微破口，不想盡力補救，而是想製造對立讓破口被扯的更大，以達到政治目的。

謝宗學指出，獵巫、製造對立、歧視感染者只會讓可能染疫的人封口，更不敢誠實以告，反而更增加社會風險，「18年前SARS慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂」。台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，能走到這裡還沒有被病毒擊倒，是因為出現問題會檢討、修正，出現破口會想盡辦法補救，在科學、醫學、人性中找到平衡點，擬定出最適合的策略處理，目前為止這樣的方式讓台灣相對安全地度過一年。

謝宗學說，疫情不只考驗防疫策略，更是考驗人性，只有團結一致，我們才能擊倒病毒。社會中不可能只有一種聲音，但行為會誠實表現，倒想問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在那一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？不願正面回答也是一種答案。

文末，謝宗學呼籲，「這幾天國內疫情變化一定讓人覺得烏雲密布，拜託大家一起撐下去，不獵巫、不製造對立、努力支持前線人員，我們一起走下去，好嗎？」