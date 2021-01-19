部桃群聚擴大 感染科專家籲下一步應注意家庭群聚

部立桃園醫院院內群聚擴大，醫護染疫人數已達五人。指揮中心昨天宣布將成立「前進指揮所」進駐該院，但振興醫院感染科主任李明政表示，社區如果發生感染，通常多由家庭群聚開始，嚴格監控未來是否有家庭群聚的狀況，並察社區在未來兩周內有沒有有沒有案例非常重要。

李明政表示，目前指揮中心提出的六大措施都非常重要。包括：指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」、確診個案曾活動的病房關閉、清空相關樓層嚴格管制區域、安排專家進駐、全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限一人且須實名制、加強宣導醫院員工落實自主健康管理。

他認為，成立前進指揮所進駐後，部桃應該可以做好優良的管控，疫情應可及時控制住。未來如果再有院內醫護傳出感染，因為也都隔離開來，應不用太過於擔心。

但李明政也提醒，許多社區感染都是從家庭群聚開始。以之前白牌車司機和案27為例，都傳給三、四個家人，案27的家人更進一步傳給照顧的看護。因此，醫護人員一定要做好自我健康管理，若有疑似症狀等，就要做好自我隔離，不與家人接觸。

他也提醒，民眾應該謹守防疫措施，尤其現在國內口罩充足，民眾外出不分八大場所，都應戴好口罩，並且應勤洗手。每天也都要注意自己是否出現感冒症狀，就醫時一定要使用防疫計程車或是自用車，千萬不可搭乘大眾運輸，以免造成更大的社區感染。