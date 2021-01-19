今新增四例本土確診 桃園醫院1護理師、2醫護家人、1外籍看護

部立桃醫院群聚感染事件，7天內已有2名醫師、3名護理師等5人染疫，中央流行疫情指揮中心今公布，六例確診個案，兩例境外移入，四例本土案例，本土案例為桃園醫院1護理師、2醫護家人、1外籍看護，醫院群聚疫情正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別。

中央流行疫情指揮中心今日公布新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國及印尼入境。案866為本國籍50多歲女性，去(2020)年10月12日前往美國探親，1月17日返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境時主動通報曾在美國接觸COVID-19確診個案，且曾出現疑似症狀，於機場採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中4人為前後兩排旅客，列居家隔離；另12人為機組人員，均有適當防護，列自主健康管理。

案867為印尼籍20多歲男性漁工，今年1月5日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境後至集中檢疫所檢疫，1月18日出現咳嗽症狀，同日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

另外國內新增的四起本土確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。

指揮中心表示，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨(18)日進行採檢，並於今日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，刻正疫調中。

首起北部醫院醫護人員染疫，發生於去年二月廿九日，指標個案為住院的案三四，在急診傳染一名急診清潔工、及三名一般病房護理師。另外，甚至交互傳染二名家人，及一名病患、一名家屬，共有九人確診，當時指揮中心定調為院內群聚，但並未傳入社區之中。

高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科表示，目前雖疫情傳入社區，但病例起碼還是追回感染源。台灣非常小，民眾容易南北四處跑，這些高風險患者可能出現在哪家醫院難以掌握，建議全國醫院感染管控需要更嚴格，應重啟成去年醫院病房探訪視禁令、限制陪病一人等。