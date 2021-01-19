若有醫護家人確診 醫籲今年農曆春節在家「待好待滿」

部桃醫院群聚感染事件，7天內已有2名醫師、3名護理師等5人染疫，如今傳出有染疫護理師的同住家人疑似確診，指揮中心發言人莊人祥向媒體說明，若有確診，一律在今天14：00記者會說明，指揮中心也已於上午宣布，今天下午將舉行臨時記者會，由指揮官陳時中親上火線說明。

若染疫護理師同住家人確診，醫院群聚疫情正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科表示，目前雖疫情傳入社區，但病例起碼還是追回感染源。張還是呼籲，今年過年最好待在家中最好。

張科認為，目前距離農曆春節只剩下大約21天，過去本就擔心社區有隱藏個案，民眾過年南北往返頻繁，恐造成國內疫情升溫，「有了這次部立桃園醫院群聚事件，更有理由請大家今年過年不要外出。」

張科建議，今年過年民眾盡可能不要外出，在家與親人團聚就好，也希望盡量不要和一些不常見面的親戚碰面。燈會等大型活動能免則免，如期舉辦的好處少，壞處多。張喊話，「勿貪心要求好再更好，沒有娛樂也沒關係。」台灣這一年多來可以過正常生活，就應該很珍惜。

被問及桃園醫院目前病人只出不進，在全院狀況不明下，很多住院病人會搶著出院，張坦言，出院患者非常難追，門急診再加上出院者，每周出入醫院人數恐動輒1000至2000人。

雖這些人若出現症狀就醫，醫師可透過插健保卡的就醫史了解是否曾去過部桃，但台灣非常小，民眾容易南北四處跑，這些高風險患者可能出現在哪家醫院難以掌握，建議全國醫院感染管控需要更嚴格，應重啟成去年醫院病房探訪視禁令、限制陪病一人等。