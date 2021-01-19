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部桃控制量能 鄭文燦：協調6家區域醫院支援

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，已協調6家區域醫院，提高部分量能支援；衛福部也會協調北部地區醫院支援部份量能，務必讓市民就醫的權利不受影響。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦表示，已協調6家區域醫院，提高部分量能支援；衛福部也會協調北部地區醫院支援部份量能，務必讓市民就醫的權利不受影響。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院昨天取採取控制量能政策，患者只出不進、不能新掛號，桃園市長鄭文燦表示，已協調6家區域醫院，提高部分量能支援；衛福部也會協調北部地區醫院支援部份量能，務必讓市民就醫的權利不受影響。

鄭文燦今受訪時表示，衛福部、市府衛生局與桃園的區域醫院開了協調會議，本來11家責任醫院就有聯防機制，目前會疏散到其他6家區域醫院，會提高急診、門診、住院、急重症等量能；並按照科別檢討，減少的科別會在別的醫院增加該科別的量能；部分的衛福部也會有調節，部分會由台北地區的醫院支援。

疾病管制暨預防中心（CDC）已準備好一系列熱區消毒工作，市府、部桃也會配合，務必使部桃整個群聚感染得到完全的控制。

嚴防疫情再擴大，鄭文燦說，除了國境跟醫院外，社區防疫非常重要。將加強地方防疫工作，包括強制要求政府機構、市場、餐廳、美食街、超市戴口罩才能進入，而社區防疫等級如何調整，將待情指揮中心說明後，於下午完整說明。

至於昨天中央流行疫情指揮中心在部桃成立前進指揮所，是否前往視察，鄭文燦表示，由專業的來處理，想不增加部桃的負擔。

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