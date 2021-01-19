諷陳時中遇周玉蔻變「雙標中」 黃光芹：錯怪徐巧芯有些抱歉

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨(18)日下午例行的疫情記者會引起各界爭議，因不小心洩露院內感染的醫院名稱，竟然「順口」直接公布就是「部立桃園醫院」。反觀國民黨北市議員徐巧芯，因為搶先指揮中心透露疫調足跡而遭調查，名嘴周玉蔻同樣是搶在疫情記者會前就公布細節，陳時中竟說「沒惡意」，選擇輕輕放下，面對疫情公布的規則採雙重標準，令名嘴黃光芹在臉書上酸諷陳時中：「我醉得不清」。

疫情公布的界線標準似乎都是陳時中一個人說了算？名嘴黃光芹表示，因為指揮官稱不能說出院內感染的醫院名稱，從去年長庚到今年的部立桃醫，她都十分自律地遵守。

反觀陳時中日前在記者會也一度說溜嘴，「不小心」將林口二字說出口，還要請大家假裝没聽見；她稱，這次的「說溜嘴」，卻弄得好像原本就打算公佈似的，讓黃光芹相當不滿，質問：「那以後到底可不可以說？標準何在？何時公佈？會不會引起恐慌？哪一次不是大家都知道是哪一家，問題是准不准公佈？是解禁了嗎？如果怎樣都可，過去柯文哲只不過曝了陽明山的集中檢疫所，為何被罵個滿頭包？這例能開嗎？」

因為疫情指揮中心的雙重標準，讓黃光芹在臉書上對徐巧芯表示歉意。黃光芹稱，日前因徐巧芯公佈紐西蘭醫師足跡，並稱被查水表，她在電視上把她罵一頓；但指揮官對友好媒體人態度不同，她卻沉默，「倒是對巧芯有些抱歉了。」

黃光芹並稱，包括染疫的醫護人員究竟可不可以公布，陳時中的態度都是不一的。「去年染疫的機組員，指揮中心只公佈案名，當記者進一步求證，指揮官說，別以為我會告訴你們。到底能不能說？該怎麼說？我只有自己揣摩。」讓她表示寫到這「我醉了，還醉得不清」。

黃光芹文中指的媒體人應為周玉蔻，因周玉蔻12日在節目搶先洩露醫護染疫，陳時中在第一時間內僅表示會對錯誤訊息予以更正；14日陳中時上周玉蔻的節目專訪，周玉蔻在18日又在節目中持續爆料，稱前天確診的856個案就是治療新冠肺炎的醫師。陳時中昨天在記者會否認爆料內容，至於是否會對爆料不實的周玉蔻開罰，陳時中則含糊表示，「將交給法治研議」。