各大醫院決定和部立桃醫「一起撐下去」 施景中曝重災區憔悴照

桃園醫院爆院內群聚感染，引發社會大眾憂心疫情是否有擴大可能。台大婦產科醫師施景中昨日在個人臉書上PO文，透露昨天桃園衛生局已召開協調會議，各大醫院決定「一起撐下去」，將會一起為染疫的醫院善後。施景中還喊話台灣早已經不是2003年SARS時的台灣。「不幫忙起碼不要扯後腿，還有人要說台灣只是運氣好嗎？」

貼文中也提到指揮中心張上淳醫師的小故事，他說：「17年前，台大是SARS的重災區，和平醫院淪陷後，許多大型醫院也不願收治SARS患者，重症和疑似患者紛紛擁入台大。那時產房在5樓，引起一連串感染的台商收治在四樓。」但其他醫學中心和私人醫院卻表示，沒有像台大一樣資源，所以無法幫忙。

「當年的張上淳教授還年輕，為了醫治病患，兩度懷疑染疫。開協調會議時，七大醫學中心門派的院長，許多是他的老師。」報導說，當時張上淳一時情緒湧上，哽咽問各大門派長老：「大家究竟愛不愛台灣？」一句話讓大家面面相覷，沉默許久，才終於點頭同意，清出病房、動用人力，同心做好收治SARS轉院的準備。

施景中還說，昨天桃園衛生局召開的協調會議，聽在場開會的醫師說，各大醫院沒有人囉嗦，大家決定互相扶持，一起撐下去。他在群組裡看到他球隊的兄弟，身在重災區的醫院，穿著工作服，抱著球隊一起製作的橄欖球，露出開朗的微笑。雖然看他憔悴很多，但看到這麼多醫院一起幫忙，他知道他們一定會挺的過去。

該貼文引起網友熱烈迴響，網友紛紛向醫護人員致意「醫護人員請加油保重，真的很感謝你們，你們辛苦了」、「感謝你們守護台灣、為台灣付出」、「台灣不是運氣好，台灣是因為有你們這群冒著風險站在第一線守護大家的國家防疫隊，非常感恩你們每一位的付出，對所有第一線防疫人員敬上十二萬分謝意」。