防疫津貼遲未發放 實務難改善SOP

部立桃園醫院爆發醫護染疫至今，已有2醫3護確診。詹姓運動復健師認為，真正的問題在於衛福部遲遲不發放防疫津貼，讓醫院要邊抗疫邊想經營盈虧問題，只好把各單位精簡人力，以維持營運。林口長庚醫院許姓醫師則表示，在條件好的地方，有空間去討論改進SOP，但大部分醫院根本沒有能力空間遵守SOP。

防疫津貼遲未發放

對於台灣醫護量能緊繃，詹姓運動復健師說，真正問題是衛福部發放各樣津貼拖時間，也不另外加發醫療補助款給各醫院，讓醫院邊抗疫還要邊想盈虧問題，而把各單位精簡人力以維持營運，導致若有醫護兩個染疫，會造成人力短缺，甚至加重現場醫護工作量。

「要一位主治醫師遵照SOP照顧完病人後就隔離14天，意思就是要他至少減半薪。」林口長庚醫院許姓醫師表示，而且是要連續工作14天不休假，然後隔離14天視同休假這樣才會勉強有半薪。她強調，津貼只是讓護人員維持基本生活，「要醫師遵守SOP，又不發津貼，是要醫護人員抗疫還要吃自己？有家庭要養的是要喝西北風嗎？」

實務難遵守SOP

許姓醫師表示，目前公立醫院發放防疫津貼的比例非常低，私立醫院有少數自行吸收先給了，可能是怕離職潮；往第一線醫護加壓是很常見的事情，在SARS、八仙塵暴都是；在條件好的地方，有空間去討論SOP要隨時改進，但大多地方根本沒有能力空間遵守SOP，「我有學長姐上班的地方防護裝備從來沒有足夠過，也還是要面對可能的感染者。」

至於真正第一線人員的心聲，詹姓運動復健師表示，先前跟某大醫院內科ICU醫療人員上課，對方表示他們真正需要解決人員不足的問題，不然有SOP是一回事，人員不足還是得不遵照SOP，回去單位上班。

許姓醫師感嘆說，長久以來台灣對醫療人力短缺的問題就是要醫護人員「共體時艱」，社會大眾普遍也覺得這樣是可行的，只是這次covid19「時艱」實在是太長了。高雄榮民總醫院劉姓醫生也無奈表示，「只有內科住院醫師知道全台灣內科病房一線值班人力發生了什麼事情……」

據曾進入專責隔離病房接觸第一線病患的醫師在PTT表示，他雖然有幸領到防疫津貼，但也是最近的事，事實上衛福部發放防疫津貼非常緩慢，許多醫護人員與醫院至今尚未領到防疫津貼；另據衛福部去年12月31日的說明，1月至3月共177家醫院提出申請，除1家條件不符外，申請金額計7億9477萬5000元，已全數完成審查作業，其中175家已完成撥款共7億8657萬5000元，餘1家預計於1月中旬撥付810萬元。

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