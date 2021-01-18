桃園聯防醫療網啟動應變 分擔部桃急重症負擔

桃園市政府衛生局今天下午緊急召開應變會議並啟動相關措施，將由轄區內急救責任醫院協助，分擔衛生福利部桃園醫院的急重症醫療負擔，維護民眾的就醫權益。

衛生局表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，衛生局下午召開急救責任醫院應變會議，除邀集轄內急救責任醫院組織緊急應變聯絡網絡，並主動聯繫衛生福利部醫事司，針對院內感染事件，啟動急重症病患相關措施。

衛生局指出，針對急性冠心症（STEMI）、腦中風（CVA）、主動脈剝離、重大外傷4大急重症，需收治於加護病房者，將透過院際間轉院機制處理，林口長庚醫院為北桃竹合作網絡的基地醫院，也是桃園市醫學中心等級醫院，轉院前先聯繫林口長庚醫院，了解醫療量能後再行轉院。

衛生局說，如果林口長庚醫院還需時間負荷，為把握醫療黃金時間救治，可透過院際間轉院機制，聯繫台北區醫療網的亞東醫院及雙和醫院等協助，對於非時間性的重症，則由其他急救責任醫院先行協助處置。

另外，轄內24小時提供「急性缺血性腦中風靜脈血栓溶解劑治療」服務，有林口長庚醫院、怡仁綜合醫院、聯新國際醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、天晟醫院、國軍桃園總醫院、天成醫院、台北榮民總醫院桃園分院等9家。

轄內24小時提供「執行緊急冠狀動脈介入術」者，有林口長庚醫院、聯新國際醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、天晟醫院、國軍桃園總醫院、台北榮民總醫院桃園分院共7家。

衛生局指出，急救責任醫院如負壓病房已滿，須開始啟動專責病房，所以在衛生局通知後，須於一週內完成專責病房整備。

衛生局長王文彥表示，目前已知罹患新冠肺炎個案的臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等症狀。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。

王文彥說，依目前的流行病學資訊，新冠肺炎患者多數能康復，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。民眾若出現疑似感染症狀，可撥打市話1922免付費專線，或防疫專線0800-033-355諮詢。