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部桃院內群聚第三波感染 陳時中憂疫情進展迅速

中央社 / 台北18日電

衛福部桃園醫院新冠肺炎院內群聚案擴大，累計2醫、2護感染，且為第三波疫情。指揮中心指揮官陳時中說，此次疫情進展迅速，令人擔憂，進駐該院成立前進指揮所阻疫情。

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會公布，台灣再增1例新冠肺炎本土個案，為衛生福利部桃園醫院50餘歲護理師。

目前該院院內已經發生4例確診個案，案838為一名照顧重症確診者的住院醫師，其染疫後，在家戶中傳染給其女友護理師（案839）；案838又跟護理師（案852）在護理站有接觸，也跟另一名主治醫師（案856）在同一病房照顧病人，兩人都被傳染。

今天新增的個案（案863）為與案856在同一區工作的護理師，研判是案856傳染給案863。指揮中心證實，到此疫情已發展到第三波。

指揮中心發言人莊人祥也說，案863在14日、15日出現鼻塞及咳嗽症狀，但她平常慢性咳嗽病史，不認為是新冠肺炎症狀，沒有去就醫，足跡正在疫調中。

為遏阻疫情，疫情指揮中心派醫療應變組副組長王必勝進駐醫院成立「前進指揮所」，該醫院現在清空相關樓層，區域嚴格管制，全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限1人且要實名制。醫護若有輕微症狀也要第一時間回報，依指示回院就醫，不可自行就醫。

陳時中說，部桃負壓病房的病人都已經移出，醫院其餘區域先分層管制，看隔離多少人，陸續分層移出。醫院現在很忙碌，要跟地區衛生局疫調協調，還要跟集中檢疫所溝通協調床位分配，跟指揮中心有明確對口，處理效率才會更快，還有專家團隊也進駐，都需要前進指揮所溝通協調。

陳時中說，引進外部感控專家到部桃，因屬不同系統，不是讓部桃自己找問題，外部專家可觀察有哪些地方是未盡事項，有問題就可直接改善。

陳時中也說，這次應變會用更嚴謹態度看待，也會比處理上次院內感染更精進，因此次疫情發展比以前迅速。此次接觸日和發病日時序都相當短，「我們是有一點擔憂」。

媒體問，有專家認為醫院防疫螺絲鬆了；陳時中說，他不認為螺絲鬆了，每樣事情都有一定管制強度跟比例，台灣醫院量能都靠醫護持續貢獻，他們不知道面對的風險，做好完整準備還是有漏洞存在。講螺絲鬆了不是很公平，希望建立更好SOP，感控沒有止境，不斷根據事情狀況演變和努力。

外界質疑，染疫的住院醫師案838在10日發病後，為何又接觸其他醫師和護理師；莊人祥說，案838是10日傍晚才確認發燒，之後才採檢；陳時中表示，案838是10日上午跟護理師有短暫接觸兩次，下午1次，傍晚發燒採檢，之後就隔離。

新冠肺炎 COVID-19 部立桃園醫院

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