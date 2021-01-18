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北部醫院群聚不封院 鄭文燦：中央防疫感控團隊已進駐

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
近期北部某醫院醫護染疫，群聚狀況有擴大疑慮，談及該醫院採「封室不封院」的作法，桃園市長鄭文燦回應，目前中央疫情指揮中心的防疫醫師團隊跟感控團隊都已進駐。記者陳夢茹／攝影
近期北部某醫院醫護染疫，群聚狀況有擴大疑慮，談及該醫院採「封室不封院」的作法，桃園市長鄭文燦回應，目前中央疫情指揮中心的防疫醫師團隊跟感控團隊都已進駐。記者陳夢茹／攝影

桃園市長鄭文燦參加119消防節消防人員表揚活動，近期北部某醫院醫護染疫，群聚狀況有擴大疑慮，談及該醫院採「封室不封院」的作法，鄭文燦回應，中央疫情指揮中心的防疫醫師團隊跟感控團隊都已進駐，會以最高標準做好院內感控。

鄭文燦指出，目前中央疫情指揮中心的防疫醫師團隊跟感控團隊都已經進駐，針對分艙分流之外，還採取了3個不同等級的熱區的管制，除加強了採檢，也加強防疫的動線調查。

「我想這個群聚感染的案子還沒結束」，鄭說，要以最高標準來做好院內的感控，市政府是負責社區足跡的調查及居家隔離檢疫的工作，希望能夠確保社區的安全，各項協助都會盡全力。

新冠肺炎 COVID-19

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