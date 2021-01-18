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周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

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周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

資深媒體人周玉蔻日前因在廣播節目搶先揭露案838、839疫調足跡，讓衛福部長陳時中遭質疑，足跡洩漏有雙標，周玉蔻今再度加碼爆料，指染疫的案856為治療新冠患者醫師。國民黨北市議員徐巧芯今則在臉書嗆，蔻蔻姐加碼「爆料」案856身分為治療新冠患者醫師，不知這次指揮中心的看法如何？好久沒聽到的「政風調查」要出來了嗎？不是說會擔心獵巫什麼的嗎？還是又要再來雙標一次？

徐巧芯更狂酸周玉蔻，徐說，她看往後指揮中心記者會，要不要改成早上移到周玉蔻的錄音室裡面算了。

徐巧芯今天在臉書表示，對於陳時中的雙標，徐巧芯說，也不會太意外，畢竟上次周爆料完以後，陳時中指揮官沒有說要動用政風調查洩密，反而還上周玉蔻的節目，等同於是以行動力挺周的行為，這下果然有了很好的回報，就是周玉蔻的節目，可以比指揮中心記者會更早說明、講得更詳細。

徐巧芯說，這個年頭，當政治人物的心臟要夠大顆，她可從來沒有說過自己是什麼政治受難者，頂多算雙標政府之下的苦主罷了。聽到這句話就覺得很好笑。哈哈哈哈哈哈。

新冠肺炎 COVID-19 徐巧芯 周玉蔻

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