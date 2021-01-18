急診醫曝當年為SARS病患插管照 力挺醫護：我們都是戰士

新冠肺炎肆虐，我國近日出現院內感染，導致人心惶惶。急診醫師貼出當年為SARS病患插管的照片，他表示，「明明知道還是可能會被感染，卻很堅定明白必須要這麼做，因為在這場戰爭之中，沒有人可以置身事外」，他直言，「全台灣的醫護人員都是戰士」。

白永嘉醫師在臉書粉專「急診醫師的眼睛」發文表示，「我們的敵人『病毒』已經摧毁很多國家的醫療體系，奪走許多病人及醫護人員的寶貴生命」，他貼出當年面對SARS病患，準備為病人插管時的照片。

他表示，「明明知道還是可能會被感染，卻很堅定明白必須要這麼做，因為在這場戰爭之中，沒有人可以置身事外，沒有人可以選擇退後」。

白永嘉說，「今天全台灣的醫護人員也是一樣，每天在醫院裡，不只要面對武肺病毒，還有心肌梗塞、中風、敗血症、意識不清、嚴重外傷、癌症、呼吸衰竭等，許許多多危及生命的病人，他們不怕辛苦，他們都是戰士」。

他指出，「昨夜又有護理師確診，很多人擔憂害怕，醫護人員又確診，擔心疫情會擴大，越是在這個時刻，越需要平靜安穩，我們一起為全台灣的醫護人員禱告。為最辛苦的防疫人員打氣，保護自己，不要恐慌、不要害怕、團結一心，我們一定可以守住台灣」。

該則貼文吸引上萬人按讚，其他網友留言「感謝所有辛苦的醫護和防疫人員，因為有您們守護台灣，大家才能如往常一樣正常生活，真的衷心感激」、「謝謝第一線的您們守護台灣，也希望所有台灣人能當所有醫療人員的後盾！歲月靜好，只因有人負重前行，謝謝您們用不平凡的付出創造我們平凡的日子」。