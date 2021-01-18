【重磅快評】楊志良的話只說對了一半

北部某醫院日前爆發首起醫生染疫事件，其後也傳給女友。前衛生署長楊志良日前一席「開除醫生」說，遭到網路圍剿。就在府院黨全力批判楊志良的同時，該院院內感染卻持續擴大，至今已有三位醫護人員遭同一位醫師感染。從目前指揮中心所披露的醫護染疫疫調情節，看起來該檢討的不只是醫護人員，還有醫院的管理階層，衛福部更難卸其責。

還原當時楊志良在政論節目上的完整說法，這位醫師是在為新冠病患插管時，被患者噴出的分泌物感染，楊志良認為不用苛責醫生，因為總有運氣不好的時候，但該醫生錯在沒有警覺性，應該要脫掉所有防護衣再穿新的一套，並且趕快通報、到隔離病房至少隔離14天；但他卻回家，事後還去逛商場，將病毒傳播出去。楊志良認為應該就醫生沒有落實防疫SOP給予處分，並說「假如我是院長，第一件事就是把他開除」。

楊志良說話的風格向來不經修飾，素有「楊大砲」之稱，容易遭到斷章取義。當時外界原本將焦點放在院內醫護感染以及衛福部長陳時中在此事中的雙標爭議，楊志良發言一出，立刻從網路發酵，這段談話也被簡化成「開除醫生」說，綠營見獵心喜、府院黨接力砲轟，更有診所掛起「唾棄楊志良不當發言」紅布條，成功轉移了原本的爭議。

楊志良的用詞或許激烈了一點，他所點出的問題卻是事實，作為醫護人員本來就應該更有警覺性，怎麼會被患者噴到分泌物，事後還跟著同樣已出現症狀的護理師女友到處趴趴走。且當綠營還在忙著帶風向批判楊志良時，第三、第四位曾與該醫生接觸的護理師跟醫生更陸續確診，而遭到染疫的護理師，發現自己出現症狀時，不是回到自己的醫院就醫，竟是繞遠路到診所看病。因為出現發燒症狀，才在診所人員力勸下回原醫院檢查，連帶使得診所、藥局相關人員一起被匡列，同住的家人也出現症狀，讓社區感染一再出現破口。指揮中心更發現，該院醫生休息室內四處存在新冠肺炎病毒。

面對外界不斷要求道歉，楊志良不改其志，更加碼質問指揮中心，全天下都知道是哪家醫院，為何到現在還不敢公布，資訊應該愈透明愈好；他更懷疑該院分艙分流的防疫流程是否有落實？這些問題陳時中都沒有回答，但指揮中心這種壟斷資訊權、動輒恫嚇媒體的做法，恐怕只是為了掩蓋自己的督導失責。

如今院內染疫風暴持續擴大，隨著愈來愈多的疫調情節曝光，陳時中終於承認護理師確實警覺性不夠高，需要檢討。話說得輕描淡寫，但該檢討的何止是醫護人員，包括整個醫院的管理體系，根本就已經失能。還有，衛福部作為督導的主管機關，在院內感染事件接二連三發生之後，除了遮遮掩掩、雙重標準、帶風向轉移焦點，又做了什麼該做的事？